李夏茵︰健康藍圖共同治理計劃資助額將設上限 加強保障市民

政府公布《基層醫療健康藍圖》，推廣「一人一家庭醫生」概念，並提出「慢性疾病共同治理計劃」，為高血壓和糖尿病高危群組，提供篩查及治療，推動在社區由家庭醫生團隊及早預防和治療慢性疾病，預計明年第二或第三季推出。醫務衞生局副局長李夏茵表示，本港人口老化，認為要病人輪候急診室服務並不理想，推出藍圖，相信有助加強對市民的保障。

李夏茵在一個電台節目中表示，本港人口老化，預計到2023年全港3分1人是65歲或以上，並患有慢性疾病，高血壓和糖尿病已覆蓋六成接受普通科門診市民的慢性病，認為要病人輪候急診室服務並不理想。