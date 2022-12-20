李夏茵︰健康藍圖共同治理計劃資助額將設上限 加強保障市民

政府公布《基層醫療健康藍圖》，推廣「一人一家庭醫生」概念，並提出「慢性疾病共同治理計劃」，為高血壓和糖尿病高危群組，提供篩查及治療，推動在社區由家庭醫生團隊及早預防和治療慢性疾病，預計明年第二或第三季推出。醫務衞生局副局長李夏茵表示，本港人口老化，認為要病人輪候急診室服務並不理想，推出藍圖，相信有助加強對市民的保障。
李夏茵在一個電台節目中表示，本港人口老化，預計到2023年全港3分1人是65歲或以上，並患有慢性疾病，高血壓和糖尿病已覆蓋六成接受普通科門診市民的慢性病，認為要病人輪候急診室服務並不理想。
會成立社區藥房提供價格相宜藥物
推出藍圖後，高危市民可以在社區健康中心進行健康評估，並在《基層醫療名冊》中選擇家庭醫生跟進病情，地區康健中心在篩查後，提供一站式服務，管理慢性病引發的併發症，會參考以往公私營合作計劃 ，研究資助細節，可能由政府資助一半醫療費用，但設有上限，會參考以往經驗，包括基層醫療公私營協作計劃，爭取提供價錢相宜的服務；亦會成立社區藥房，提供價格相宜的藥物，相信有助加強對市民的保障，達致預防勝於治療，並減輕公營醫療壓力，估計明年第一、二季有細節後再公布。
李夏茵又表示，整個醫療體系的成本及開支是一個挑戰，公營機構是高度補貼是一個安全網，經濟條件稍遜或有需要的市民仍可使用公營醫療網。但對於有能力的市民，參與共同治理計劃可以有多一個選擇。她又指，共同治理計劃是一個先導計劃，不設限額，目的是要篩查出未曾知道自己有病的市民。