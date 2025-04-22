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2025-04-22 23:09:50

李家超上任3年只有兩日全日放假　最享受與男孫一起感謝家人支持

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李家超感謝家人的包涵和支持。(資料圖片／蘇文傑攝)

李家超感謝家人的包涵和支持。(資料圖片／蘇文傑攝)

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特首李家超上任接近3年，他透露至今只有2日是全日放假，其中一日是去配眼鏡，另一日是陪伴家人去醫院。他又指，一談到家庭就感到很內疚，因為主要時間都放在工作，留給家人的時間真的很少，但很感謝家人的包涵和支持，並透露與兩歲男孫一起的時候最高興和享受，若子女把孫兒帶到他居住的地方，他便會與孫兒一起睡及講述一些孝道故事，如臥冰求鯉。

李家超(左)直言，主要時間都放在工作上，留給家人的時間真的很少。(資料圖片／蘇文傑攝) 李家超(右)走訪的內地城市當中，最難忘的包括在四川都江堰學習熊貓經濟，他當時並與夫人李林麗嬋(中)製作大熊貓飼料。(資料圖片／政府新聞處) 李家超(右)上任至今已走訪內地逾25個城市。(資料圖片／羅庸軒攝) 李家超(左一)在哈爾濱見證冰雪旅遊的成功。(資料圖片／政府新聞處) 李家超認為，做行政長官是榮譽之旅、光榮之旅，又稱團隊也很有士氣。(資料圖片) 李家超平時會把握在車上的時間鍛練氣功。(資料圖片／蘇文傑攝)

不會形容現時的工作是苦旅

李家超接受一個電視節目訪問稱，擔任行政長官是一種使命，需要把所有時間放在工作上，笑言自己的時間是「負資產」，因為覺得每日的工作時間都不夠，平時在工作以外都很少做其他事情，只有在車上或一些短暫的小休時間鍛練氣功，形容可達到「化萬念於無念」、是「無我的狀態」。他指，不會形容現時的工作是苦旅，反而是喜悅的旅程，雖然責任大、不容易，但當看見市民的笑容便會覺得付出是值得的，做行政長官都要抱著忘我無私目標，認為這個是榮譽之旅、光榮之旅，其團隊也很有士氣，「是我們榮譽的一個工作過程。」

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至於為何超過25年來都堅持練氣功？李家超稱，早年他的身體狀況不佳，特別是腰部，年輕時亦曾因運動受傷但沒有理會，當年紀大加上平時經常長時間坐在辦公室和開會，「最壞的時候，可以坐下來也頂不住。」他透露，當時中醫、西醫、針灸、推拿等甚麼都做過，最後獲西醫朋友介紹一同練氣功，不過最初7年練氣功也沒有大進展，但打好基礎後接觸到內地一個動氣功師傅，最終成功打通丹田，認為只要堅持就一定有收穫。

上任至今已走訪逾25內地城市

此外，李家超表示會盡量利用時間走訪多些地方，上任至今已走訪內地逾25個城市，最難忘的包括在四川都江堰學習熊貓經濟，以及在黑龍江哈爾濱參加亞冬會，見證冰雪旅遊的成功。他指，在走訪這些城市的過程中受到啟發，要在各個環節考慮旅遊元素，同時要顧及品牌和文創等元素，以及凝聚整個城市的能力，去歡迎所有旅客，「這些都是我們很佩服、做得很優秀的地方。」

李家超認為，香港作為一個國際都市就有人才的優勢，指多年來外界都覺得香港是一個「work hard play hard」的地方，既對自己工作要求很高亦可很滿意，同時也是一個生活很享受的地方，「我覺得這就是香港的魅力。」

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