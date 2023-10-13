李家超下周一率領70人代表團　赴京出席一帶一路高峰論壇

第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇本月17日至18日在北京舉行，行政長官李家超本月16日率領高規格的70人特區代表團赴京參與高峰論壇。李家超本月19日返港，在他離港期間，由政務司司長陳國基署理行政長官職務。

特區代表團官方成員包括6名司局長，分別是財政司司長陳茂波、律政司司長林定國、政制及內地事務局局長曾國衞、財經事務及庫務局局長許正宇、商務及經濟發展局局長丘應樺和創新科技及工業局局長孫東，加上廉政專員胡英明、行政長官辦公室主任葉文娟、特首政策組組長黃元山和「一帶一路」專員何力治，共11位高層官員參與。除了高層官員外，特區代表團還有59位成員，橫跨政商界、公共機構和大型企業，也涵蓋專業界別、科研界、文化界和企業家等，包括貿易發展局主席林建岳、金融管理局總裁余偉文、行政會議成員葉劉淑儀、林健鋒、廖長江等。