李家超主持全國兩會精神分享會　稱確保「一國兩制」在港成功實踐

行政長官李家超今（24日）主持全國兩會精神分享會，會上他分享十四屆全國人大一次會議的主要精神及我的體會，又稱會確保「一國兩制」在港成功實踐。

金融安全對國家舉足輕重

李家超指，今次為首次以香港特區行政長官的身分列席十四屆全國人大一次會議開幕會及閉幕會。

對香港而言，政府工作報告提及的多個重點都值得我們進一步思考及做功夫。例如在防範及化解經濟金融風險方面，香港作為國際金融中心，是全球最自由開放的城市之一，但環球形勢複雜多變，金融安全對香港以至國家都舉足輕重，因此必須有憂患意識和底線思維，準備好不同預案，應對和化解一旦出現的重大經濟和金融風險，確保金融體系和運作不會受到任何影響。