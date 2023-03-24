李家超主持全國兩會精神分享會　稱確保「一國兩制」在港成功實踐

行政長官李家超今（24日）主持全國兩會精神分享會，會上他分享十四屆全國人大一次會議的主要精神及我的體會，又稱會確保「一國兩制」在港成功實踐。
金融安全對國家舉足輕重
李家超指，今次為首次以香港特區行政長官的身分列席十四屆全國人大一次會議開幕會及閉幕會。
對香港而言，政府工作報告提及的多個重點都值得我們進一步思考及做功夫。例如在防範及化解經濟金融風險方面，香港作為國際金融中心，是全球最自由開放的城市之一，但環球形勢複雜多變，金融安全對香港以至國家都舉足輕重，因此必須有憂患意識和底線思維，準備好不同預案，應對和化解一旦出現的重大經濟和金融風險，確保金融體系和運作不會受到任何影響。
鼓勵學習和落實習近平重要講話
李家超在會上鼓勵大家認真學習、落實習主席重要講話和兩會精神，並團結香港各界人士。他表示，隨著疫後經濟復蘇，經濟發展踏入新階段，但各種風險挑戰顯著增多，推動經濟持續恢復尤為關鍵。
同時，李家超指出香港是國家一個高度開放的國際大都會，必將堅持高水平聯繫世界，在內地以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局下，扮演好重要橋樑角色，著力推動高質量發展，發揮好背靠祖國、聯通世界獨特優勢，做好「一國兩制」成功實踐的事實，說好香港故事，說好中國故事。
李家超續指，「一國兩制」在香港實踐二十五年多以來，取得了舉世公認的成就。香港特區會堅定確保「一國兩制」成功實踐，發揮自身所長、服務國家所需，保障香港的長期繁榮穩定。