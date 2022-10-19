李家超今發表首份施政報告 將推發展經濟 改善民生措施

行政長官李家超今日將發表任內首份施政報告。他昨會見傳媒時預告，施政報告將提出關於發展經濟、改善民生的政策和措施，包括土地房屋的問題，以及如何增強香港的競爭力等。他又展示報告的綠色封面，指綠色代表希望、生命力，以及和諧穩定。他又指，二十大報告將是特區政府未來工作的行動指南。

李家超昨出席行政會議前會見傳媒時表示，會在施政報告中提出關於發展經濟、改善民生的政策和措施，包括土地房屋的問題，以及如何增強香港的競爭力等。他特意預備將於今日發表的施政報告讓傳媒拍照。

他同時展示《施政報告政策措施》，文件以白色為封面主色，配以多張配圖。他指，施政報告的不同範疇下定立了很多政策措施，公眾可根據文件跟進施政報告下其他領域的政策措施。綜合近日不同傳媒報道，施政報告料將推出措施「搶人才」，當中會否放寬非永久居民的樓市辣招將成焦點。有報道亦指當局將增加過渡性房屋供應，並會發展3條鐵路和3條高速公路項目，以及增建博物館、成立「十八區關愛隊」等。