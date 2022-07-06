李家超倡今日答問會議員聚焦7範疇提問 梁君彥：符規則非行政主導霸道

特首李家超今日到立法會首次出席「行政長官答問會」。立法會秘書處前晚向全體議員發信，表示經立法會主席梁君彥同意後，李家超期望答問大會聚焦市民關注的七大範疇，包括國家主席習近平七一重要講話特區政府跟進工作、土地及房屋供應、防疫抗疫工作、對外宣傳香港和說好香港故事、創科發展、青年發展，以及環境衛生和市容。立法會主席梁君彥昨早指，有關舉動符合《議事規則》和《內務守則》。李家超回應稱，行政署只是回答立法會秘書處的查詢，強調自由發問是議會的權利，自己會回答議員所有提問。

梁君彥透露，每次行政長官到立法會出席答問會前，立法會秘書處均致函詢問行政長官，有否聚焦範疇期望議員提問，但過往的行政長官均無相關提出。議員提出範疇以外的問題，都不會阻止，行政長官都會回答。他更強調，「(做法)沒有矮化立法會，亦沒有行政主導的霸道，實際上是互相尊重。」

