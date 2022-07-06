李家超倡每月舉行立法會前廳交流會　司長帶領局長加強與議員交流

新任特首李家超今日首次以行政長官身份，出席立法會特首答問會。他在開場發言時表示，完善選舉制度後，已結束「兩制」抗拒「一國」的破壞及癱瘓，強調行政和立法是良性互動的關係，是「同為開新篇」的基礎，他建議每月立法會進行「前廳交流會」，每次由一位司長或副司長帶領5至6名局長，到立法會前廳與議員交流溝通，互相增加了解，李家超說他會以身作則，帶領第一次前廳交流會，聯同3位司長、3位副司長，以及特首辦主任，與議員交流。

促設4工作組 解決 跨代貧窮及 土地房屋供應等

他又表示，將盡快成立4個工作小組，包括：

成立協助弱勢社群學生擺脫跨代貧窮小組，由政務司司長帶領，落實政綱中提及包括住在劏房的弱勢社群及初中學生，推行扶貧方案，協助他們擺脫跨代貧窮，計劃由政府主導，制定精準方案，並設立指標

成立土地房屋供應統籌組，由財政司司長帶領，以提速、提效、提量為目標，優化程序，提高土地發展及房屋供應的效率

成立公營房屋項目工作組，由財政司副司長帶領，要在現屆政府上任 100 日內，提出加快興建公營房屋的建議，主力處理公屋提前上樓計劃，目標是提早供應公屋

成立地區事項統籌工作組，由政務司副司長帶領，針對地區關注議題，設定處理事項，包括衛生黑點、環境、市容等，針對性解決問題，期望在 1 至 2 個月內付諸行動，並將經驗設定行動方案，恆常化地在各區執行

稱不同意「防疫」躺平 會以務實態度與內地商通關

在防疫方面，李家超表示不同意「躺平」，不能令確診個案任意上升，強調政府會有效應用核酸檢測，考慮擴大對科學的應用，減少檢疫的不便；他又指深知與內地通關的困難，會以務實態度與內地商討，做到風險可控，醫衛局會審視數據放寬海外入境限制，與會首先探討有限度減少不便或中途方案。

他又說，與內地通關及與外地接軌重要，但要確保衛生安全風險，他在未上任前，已將與外地通關事宜，經常放在心中，認同醫務衞生局局長盧寵茂所指，用最有效的方法篩選沒有確診的人士，指盧局長已按數據分析，其中包括處理好檢疫日子，但要按部就班，醫衛局會盡快完成審視。他透露，過去與內地討論通關時，很在乎互信，將對方問題看成自己問題，其中包括風際可控可追，以減少不便為原則，以及考慮其他中途方案。

要求局長下月提交指定項目指標

此外，李家超表示已要求局長下月呈交指定項目的指標，以了解項目進度，強調政府會務實有為，解市民所困。 他提到，國家主席習近平早前的講話，高瞻遠矚，給予各界和國際社會對「一國兩制」行穩致遠的信心；而習近平提到的「四點希望」，亦對特區政府施政意義重大，他認為，自己競選時提出的政策綱要，大抵符合「四點希望」，令他很鼓舞，政府亦已經就習近平的講話，開展跟進工作會議，並會在施政實踐。