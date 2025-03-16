李家超偕妻睇《哪吒2》政府團隊披荊斬棘顯「哪吒精神」

國產動畫電影《哪吒之魔童鬧海》(簡稱《哪吒2》)上映後即成熱潮，不時亦有官員分享自己看了哪吒。行政長官李家超今日(16日)就在社交平台表示，自己一直想看這套電影，而早前和太太一起到戲院觀賞《哪吒2》，全場不只充滿歡聲笑語，也有不少動人「淚點」，特別是殷夫人將萬箭穿心的哪吒抱入懷中一幕，母愛力量讓人動容，也正如世間偉大母親對子女無私的愛。

他又指，電影動畫中的哪吒金句「若前方無路，我便踏出一條路」，以及哪吒面對困境時的不屈與無懼，讓人熱血沸騰，正如香港近年大力改革，不斷完成一件又一件擱置已久的難題；他和團隊同樣無畏無懼逐個擊破，展現破局思維。他說，「哪吒精神激勵大家繼續披荊斬棘，踏出自己的路。」