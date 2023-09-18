李家超再落區巡元朗 訪劏房酒樓街市與市民交流

政府即將發表新一份《施政報告》，特首李家超昨再次落區，早上先後到元朗一個劏房單位、露天街市和酒樓，與茶客、商販等交流。落區期間，李家超吸引到不少市民拍照留念，亦有人讚揚他很親民，而一向店舖阻街情況嚴重、屬衛生黑點之一的元朗新街，視察期間相關情況亦不復見。

李家超昨在元朗的行程，包括到西菁街酒家「紅爵御宴」與食客交流，他進入其中一個預先劃好的區域後，與街坊「搭枱」飲茶和跟小朋友交流，同時分享兒時會到酒樓買外賣鳳爪排骨飯當午餐。有曾與李家超對話的茶客表示，現時社會很少夜經濟，晚上主要都是回家食飯，然後對方建議要嘗試外面的晚餐。亦有茶客坦言，李家超到場時間太短，欲提出的問題較難即時向其反映。