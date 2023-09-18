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2023-09-18 04:31:58
日報

李家超再落區巡元朗 訪劏房酒樓街市與市民交流

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李家超

李家超(前排右)在酒樓與茶客交流。(李家超FB)

政府即將發表新一份《施政報告》，特首李家超昨再次落區，早上先後到元朗一個劏房單位、露天街市和酒樓，與茶客、商販等交流。落區期間，李家超吸引到不少市民拍照留念，亦有人讚揚他很親民，而一向店舖阻街情況嚴重、屬衛生黑點之一的元朗新街，視察期間相關情況亦不復見。

李家超昨在元朗的行程，包括到西菁街酒家「紅爵御宴」與食客交流，他進入其中一個預先劃好的區域後，與街坊「搭枱」飲茶和跟小朋友交流，同時分享兒時會到酒樓買外賣鳳爪排骨飯當午餐。有曾與李家超對話的茶客表示，現時社會很少夜經濟，晚上主要都是回家食飯，然後對方建議要嘗試外面的晚餐。亦有茶客坦言，李家超到場時間太短，欲提出的問題較難即時向其反映。

離開時調低車窗向外揮手

元朗新街的露天街市是衛生黑點之一，昨早未見店舖阻街和垃圾堆積的畫面。李家超即場聽取負責打擊衛生黑點、督導「地區事項統籌工作組」的政務司副司長卓永興匯報工作情況。其間，不少市民上前與李家超聊天、握手和合照，也吸引很多街坊在遠處拍攝，他離開時亦調低車窗向市民揮手，有市民大讚他親民、第一次見真人。李家超逗留期間亦曾與商戶交流，惟有店舖職員希望反映應通融貨物稍為放出店外範圍，卻未有機會看見他，「全部包圍晒。」

新一份《施政報告》下月發表，李家超表示親身落區希望聽取市民意見，提醒他們有任何意見，都可以向政府反映，又說街坊整體認同政府在處理環境衛生、阻街等有成績。他續說，探訪「劏房」時看到青年發展的不同方面需要，又指明白不同「劏房」戶有不同實際需要，最重要是為他們提供多些選擇，如簡約公屋和過渡房屋等。

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