李家超出席理大校門揭幕典禮 稱各大專院校肩負培育愛國愛港新一代責任

行政長官李家超今早（24日）出席理工大學主校門揭幕典禮，他表示青年發展，則香港發展；青年有未來，則香港有未來。在推動創科發展上，本港要向外「搶人才」並要積極培育本地人才。他又指，各間大專院校，都是栽培未來人才的搖籃，肩負培育愛國愛港、具備世界視野的新一代的責任，教育學生自覺尊重和維護國家安全、國家的根本制度，促進他們了解國家的歷史文化、憲制秩序和最新發展，並加深對全球政經形勢的認識，增強他們的民族自豪感和主人翁意識。



李家超讚揚理大積極回應國家在《十四五規劃綱要》中明確支持香港建設國際創新科技中心的目標。他又表示，高興見到理大在新學年將會在所有本科生課程內加入「人工智能和數據分析」和「創新及創業」兩大元素，提升學生的創新能力，又說理大推出的「本科生科研計劃」，鼓勵同學從事科研，為培育創新人才奠下基石。

林大輝：暴亂不能阻擋理大持續健康發展

理大校董會主席林大輝在致辭時則重提2019年的反修例事件，並指事件導致校園滿目瘡痍、殘破不堪，令人痛心及憤怒。

林大輝表示，2019年的反修例事件導致校園滿目瘡痍、殘破不堪，場面觸目驚心，學校運作亦被迫停頓，令人痛心及憤怒。他指，校園暴力事件最終在校方與政府緊密聯絡及合作之下得到解決，並形容現時的理大與3年前相比更強壯、有朝氣及有勢頭，又指暴亂不能阻擋特區政府準確落實一國兩制，亦不能阻擋理大持續健康發展。