李家超出訪東盟　WeLab Bank料虛擬銀行或可在柬埔寨發展

龍沛智相信虛擬銀行有機會在當地長遠發展，行程加深與當地業界的互信，令日後合作更暢順。（受訪者提供）

行政長官李家超及特區代表團，結束東盟三國訪問行程回港。第二年隨團的WeLab Bank創辦人兼集團行政總裁龍沛智接受港台專訪說，代表團與柬埔寨副總理會面期間，對方對於新業務模式持開放態度，他相信虛擬銀行有機會在當地長遠發展；行程亦有助與當地業界建立互信，令日後合作更暢順。

龍沛智提到，今次行程加深對柬埔寨的認識，包括認識了柬埔寨加華集團代表，探討旗下銀行與WeLab的合作機會；代表團與柬埔寨政府代表交流期間，對方提到希望從金融科技方面汲取外地經驗，WeLab之後會繼續與當地政府交流，研究合作空間。