李家超出訪東盟　WeLab Bank料虛擬銀行或可在柬埔寨發展

行政長官李家超及特區代表團，結束東盟三國訪問行程回港。第二年隨團的WeLab Bank創辦人兼集團行政總裁龍沛智接受港台專訪說，代表團與柬埔寨副總理會面期間，對方對於新業務模式持開放態度，他相信虛擬銀行有機會在當地長遠發展；行程亦有助與當地業界建立互信，令日後合作更暢順。
龍沛智提到，今次行程加深對柬埔寨的認識，包括認識了柬埔寨加華集團代表，探討旗下銀行與WeLab的合作機會；代表團與柬埔寨政府代表交流期間，對方提到希望從金融科技方面汲取外地經驗，WeLab之後會繼續與當地政府交流，研究合作空間。
龍沛智認為，3個國家的市場近年在電子支付系統逐漸成熟，但隨著年輕人口收入慢慢提高，需求不僅限於此，同時會希望利用金融科技存款、貸款和投資理財，預料他們未來對銀行服務的需求會由傳統銀行進化至虛擬銀行。
柬埔寨沒有任何虛擬銀行
龍沛智說，東盟國家人口較年輕，習慣利用手機使用不同服務，預料數碼財務和虛擬銀行服務將成為未來的新趨勢，香港在發展數字銀行方面，比東南亞市場早好幾年起步，不少東盟國家近年才開始發牌或仍然處於研究階段，例如柬埔寨沒有任何虛擬銀行，越南只有3間較小型的虛擬銀行，因此當地業界希望汲取香港在這方面的風險管理和應用系統的經驗和技術，提高競爭力，以加快當地發展。
原文刊登於 香港電台