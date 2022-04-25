李家超強調會解決房屋問題 發展局：隔離設施或變過渡房屋

房屋問題是歷屆特首均列作重中之重政策，聚焦解決住屋細、居住難的難題。特首選舉唯一候選人李家超宣布參選特首後，昨首次落區便到油麻地探訪劏房戶及板間房居民，與新來港和少數族裔人士會面。李家超指，明白基層家庭對房屋需求殷切，研究在每個環節加快建量。可是由收地至住宅入伙需時6至7年，遠水難救近火，坊間有聲音認為各區的社區隔離設施可應急，其中啟德設施即將落成，房間內既有獨立洗手間，且每幢樓高4層的大廈更設升降機，疫情緩和後或可作過渡性房屋。發展局長黃偉綸則預告有關討論可行，而劏房戶和關注團體均歡迎建議，惟關注選址的交通配套，以及需否共用廁所、廚房等設施。 李家超昨早與競選辦副主任黃英豪、霍啟剛等，先到油麻地一幢唐樓探訪劏房戶及板間房居民，逗留約40分鐘。隨後他與附近商戶打招呼，再到到油尖旺多元文化活動中心，與新家園協會安排的新來港和少數族裔人士見面。李家超在會後表示，其探訪的家庭正輪候公屋，均希望能夠改善居住環境。他稱明白基層家庭對房屋需求殷切，房屋問題也是解決本港很多問題的重要「鎖匙」。

解決房屋問題非純喊口號 至於能否做到告別劏房，以及房署服務承諾3年上樓目標，他形容房屋問題是多年累積下來，不會低估需解決問題的難度；強調不是純粹喊口號，而是真正希望有成果，「以成果為目標」向市民交代，要求其團隊解決土地供應和建造房屋問題，例如壓縮程序、提升數量和加快時間。宣布參選至今已兩個多星期，大眾均關注其競選政綱，李家超透露大部分內容已成形，目標於本周完成，之後會接觸不同人士解釋政綱。由於篇幅有限，他指會選擇幾個環節重點介紹；重申即使無介紹也是他重視的內容，僅篇幅上受限制。 啟德社區隔離設施附升降機 為應對第五波疫情，中央為香港援建多個社區隔離設施，其中啟德項目以「組裝合成」方式建造，樓高四層並設有升降機，將提供約3,000個房間，並於5月至6月分兩期完成。昨日確診數字已跌至500宗以下，坊間有意見指疫後留下大量社區隔離設施，可否改作過渡房屋，短時間改善在不適切居所生活市民的環境。 發展局長黃偉綸昨在網誌上載啟德房間內的照片，預製組件已裝有窗戶、電掣、牆身、天花、地台等，房內亦設獨立洗手間供如廁和淋浴。他亦預告，當疫情緩和後，部分設施或有潛質改為過渡性房屋，希望盡量做到以民為本。運房局長陳帆月初亦透露，局方轄下過渡性房屋專責小組將跟進隔離設施改裝工作。 劏房戶劉先生向本報表示，一家四口以每月6,000元租住面積僅約100呎的劏房，現時正輪候公屋，亦申請了過渡房屋，均未見回音。他樂見政府或將隔離設施改為過渡房屋，但稱他工作與子女讀書均在油尖一帶，擔心潛在過渡房屋是否鄰近市區，並關注過渡房屋住戶或要共用廁所和廚房，明言一旦如此就不考慮入住，「共用廁所、廚房好易引起爭拗，唔通次次煮飯都拎住自己啲豉油(由居住房間入廚房煮食)咩？」

