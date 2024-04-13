李家超指今年國家安全教育日　要提醒及教育國安意識建立社會主流價值觀

特首李家超、警務處處長蕭澤頤及中聯辦主任鄭雁雄今早（13日）出席全民國家安全教育日暨香港警隊180周年警察學院開放日的活動。李在致辭時表示，今年的國家安全教育要提醒及教育市民國安意識，建立社會主流價值觀。
今日警隊在警察學院舉行全民國家安全教育日暨香港警隊180周年警察學院開放日，李家超在出席致辭時表示，《基本法》23條在上月完成立法及生效，完成回歸26年的憲制責任，可更有效維護國家安全。又指將可以令香港全力發展經濟，改善民生，維持長期繁榮穩定。他表示，今年的「全民國家安全教育日」有重大意義，因為是國家主席習近平提出「總體國家安全觀」的10周年，及23條後的首個教育日，因此要提醒及教育市民國安意識，建立社會主流價值觀。
李又稱，警隊是守護香港及維護國安的重要力量，稱警隊自1844年成立以來，一直隨時按社會的需要，全面為社會服務，緊隨時代變遷，無論在面對槍林彈雨、天災人禍、社會暴亂、港版「顏色革命」，還是世紀疫情，一重又一重的困難，一關又一關的挑戰，警隊都克盡己任、團結一致、無畏無懼地堅守崗位，除暴安良，全力維護法紀和守護市民。又指香港多年來被譽為全球最安全城市之一，警隊居功至偉。
而蕭澤頤就表示，《維護國家安全條例》在上月生效，完善了維護國安的法例，堵塞國家安全風險。他表示警隊會繼續肩負重任，堅守國家安全防線。蕭指，警隊會繼續團結一致履行使命，在由治及興新氣氛下守護香港。