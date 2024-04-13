李家超指今年國家安全教育日　要提醒及教育國安意識建立社會主流價值觀

特首李家超、警務處處長蕭澤頤及中聯辦主任鄭雁雄今早（13日）出席全民國家安全教育日暨香港警隊180周年警察學院開放日的活動。李在致辭時表示，今年的國家安全教育要提醒及教育市民國安意識，建立社會主流價值觀。

今日警隊在警察學院舉行全民國家安全教育日暨香港警隊180周年警察學院開放日，李家超在出席致辭時表示，《基本法》23條在上月完成立法及生效，完成回歸26年的憲制責任，可更有效維護國家安全。又指將可以令香港全力發展經濟，改善民生，維持長期繁榮穩定。他表示，今年的「全民國家安全教育日」有重大意義，因為是國家主席習近平提出「總體國家安全觀」的10周年，及23條後的首個教育日，因此要提醒及教育市民國安意識，建立社會主流價值觀。