李家超指資訊未充分發放 致檢測站大排長龍

年近歲晚，陸續有市民準備前往內地過年。在預約過關配額或購買車票之外，他們還要先取得核酸檢測陰性結果，令多區社區檢測中心和檢測站出現人龍，其中深水埗楓樹街遊樂場由於延至前晚10時才截龍，檢測承辦商需要繼續為已輪候的逾200名市民檢測，直至凌晨約3時半。

多個社區檢測中心和檢測站連日大排長龍，擠滿因準備到內地須取得核酸檢測陰性結果的市民。政府發言人昨強調，檢測容量充裕並足以應付歲晚過關人流需求，截至昨下午5時仍有逾7萬個預約名額。特首李家超表示，留意到市民要排隊最少一小時檢測，已指示政策局整合資訊，讓市民更易掌握輪候狀況，當局其後三度發稿公布最新額滿或尚有名額的檢測點。

目標往內地毋須核酸檢測

李家超昨出席行政長官答問會回應稱，了解後發現前日的檢測需求只是供應量的六成，認為資訊未有充分發放，已要求醫務衛生局和創新科技及工業局整合資訊，讓市民更易得悉何處可更快完成檢測等。他稱，目標是過關往內地能以快速測試代替核酸檢測，認為跨境學童可首階段受惠，更希望日後連快測也毋須做。

今日尚餘7.2萬預約名額

政府其後三度發表新聞公報，列出檢測預約名額已滿和仍然充裕的檢測點，呼籲市民先行預約和選用人流較少的檢測中心和檢測站。截至昨日下午5時，今日和明日全港分別仍有約7.2萬和9.4萬個檢測預約名額，政府發言人強調檢測容量充裕並足以應付歲晚過關人流需要。

為進一步便利檢測人士，有7個檢測點今日會提早至早上8時開放，包括深水埗富昌邨籃球場、牛池灣坪石邨黃石樓旁籃球場等。此外，政府已在較繁忙的檢測點，增加人手、登記或採樣櫃枱，其後會視乎各檢測點實際情況，再調整安排。本報昨晚10時半查閱預約情況，在85個檢測點當中，有51個尚有預約名額、26個剩下少量名額。