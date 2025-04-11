李家超斥美方關稅搞單邊主義 貿發局廠商會籲業界「靜觀其變」

美國對華增徵關稅持續擴大，本港出口業均受影響。行政長官李家超昨日斥美方，單方面宣布所謂「對等關稅」，是大搞單邊主義，滿口歪理霸凌，嚴重踐踏和侮辱多邊貿易體系。就關稅的應對，不同組織亦呼籲業界不要自亂陣腳、有打持久戰的心理準備，並積極開發新市場。另外美國下月起向小額包裹收取90%關稅，有香港商戶表示，關稅影響大，未來或改在東亞地區寄件出口美國。
美國實施關稅安排朝令夕改，實施不足一日再有改動，行政長官李家超昨日出席「凝聚僑界力量 奮進高質量發展新征程大會暨學習全國兩會精神分享會」致辭時表示，美國單方面宣布所謂「對等關稅」，是大搞單邊主義，滿口歪理霸凌，嚴重踐踏和侮辱多邊貿易體系，而中國的確定性是全球經濟的定海神針。
李家超續指，香港的歸僑、僑眷和駐港外局華人超過100萬，勉勵僑界積極在家鄉投資興業，把握國家龐大的發展機遇，在國際輿論場全力發聲，一同推廣自由貿易、面對不公不義的貿易壁壘。
盧金榮：要做持久戰心理準備
廠商會會長盧金榮昨再談及美國對華關稅。他指特朗普繼續加大關稅其實已無意義，因關稅已經相當高，除非能在其他地區生產或出口，否則不論生產商、出口商或美國入口商，短期內都會暫停接單或下單、保持觀望。
盧金榮續指，局面仍涉及許多變數，籲業界要做好打持久戰心理準備，當務之急是保障貸款回收和現金流穩定，審視及調整產能，防止產品堆積。而當局亦可積極與中東、非洲等潛力市場拓展經貿合作，簽訂自由貿易協定，同時擴展BUD Fund至涵蓋所有經濟體。
貿發局籲勿自亂陣腳
貿發局副總裁張淑芬則呼籲港商切勿自亂陣腳，須做好自己產品和服務，積極升級轉型，提高競爭力；貿發局在2025至26年舉辦大約40個國際展覽和峰會，讓業界接觸全球的買家和展商。商界立法會議員林健鋒表示，美國關稅「五時花六時變」，料未來一兩年會有不同情況出現；據他了解，銀行已知悉業界面對艱難的環境，明白關稅短期內或有很多變化，因此會向客戶表明將盡量共渡時艱，「即使未收到錢，也獲准延遲還款」。他又寄語業界，未來數月會非常辛苦，因「依家關稅係10%(中國以外)對125%」，生意必然會流失，業界要靜觀其變，積極尋找不同銷路。
關稅加速搬廠房
主要出售背囊的香港公司「Moral Bags」，過往在港透過速遞公司向美國出口貨品，公司電子商務市場推廣部經理崔曉恩指，雖美國市場只佔公司生意數少於一成，但90%小額包裹稅對公司仍是有影響；暫時仍會在港寄件出口美國，若速遞公司暫停處理寄件往美國郵遞服務，他們亦會暫停經營美國生意。崔曉恩又指，該公司的廠房設於內地，而關稅亦令公司加快把廠房搬至印尼的計劃，同時物色其他寄件地。