李家超斥美方關稅搞單邊主義 貿發局廠商會籲業界「靜觀其變」

美國下月起向小額包裹收取90%關稅。(林俊源攝)

美國對華增徵關稅持續擴大，本港出口業均受影響。行政長官李家超昨日斥美方，單方面宣布所謂「對等關稅」，是大搞單邊主義，滿口歪理霸凌，嚴重踐踏和侮辱多邊貿易體系。就關稅的應對，不同組織亦呼籲業界不要自亂陣腳、有打持久戰的心理準備，並積極開發新市場。另外美國下月起向小額包裹收取90%關稅，有香港商戶表示，關稅影響大，未來或改在東亞地區寄件出口美國。

美國實施關稅安排朝令夕改，實施不足一日再有改動，行政長官李家超昨日出席「凝聚僑界力量 奮進高質量發展新征程大會暨學習全國兩會精神分享會」致辭時表示，美國單方面宣布所謂「對等關稅」，是大搞單邊主義，滿口歪理霸凌，嚴重踐踏和侮辱多邊貿易體系，而中國的確定性是全球經濟的定海神針。

李家超續指，香港的歸僑、僑眷和駐港外局華人超過100萬，勉勵僑界積極在家鄉投資興業，把握國家龐大的發展機遇，在國際輿論場全力發聲，一同推廣自由貿易、面對不公不義的貿易壁壘。