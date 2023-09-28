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2023-09-28 18:19:17

李家超斥英國舉辦香港媒體自由活動是「炒作秀」　不論職業必定嚴厲打擊犯法人士

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李家超斥英國舉辦香港媒體自由活動是「炒作秀」　不論職業必定嚴厲打擊犯法人士

李家超斥英國舉辦香港媒體自由活動是「炒作秀」　不論職業必定嚴厲打擊犯法人士

行政長官李家超出席香港新聞界國慶酒會，對於英國等國家舉辦「香港媒體自由」活，他批評反中亂港勢力在國際場合「搞一些」所謂關注香港媒體自由的「炒作秀」。他們似乎想自編自導新的謊言，就是只要披上媒體的外衣，無論這個人怎麼作奸犯科，都不能動他。李家超續指，就算有關人士打從第一天穿起媒體外衣時，已是存心長時間利用這個身分作掩飾去作奸犯科，甚至危害國家安全，反中亂港勢力也似乎認為有關人士可以反咬政府是侵犯媒體自由。李家超嚴正聲明，不論犯法的人或組織是甚麼背景、職業，必定嚴厲打擊，有法必依，執法必嚴，追究到底。

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李家超斥英國舉辦香港媒體自由活動是「炒作秀」　不論職業必定嚴厲打擊犯法人士

李家超斥英國舉辦香港媒體自由活動是「炒作秀」　不論職業必定嚴厲打擊犯法人士

李家超期望新聞界說好香港故事

李家超指新聞工作者是香港這個共同家園的成員，有責任站在歷史中正確的一方，通過持平、真實、符合新聞道德的報道，把香港媒體依法享有新聞和言論自由、香港市民依法享有權利和自由的真實情況，把東方之珠的新優勢、新魅力、新動能，一一傳達給世界各地更多讀者知道，讓他們正確認識香港這個亞洲國際都會。他期待新聞界繼續在國際舞台上說好香港故事，推動中外文明交流、民心相通，向世界傳揚中華文化。同時，李家超期望新聞界發揮專業優勢，向香港的讀者報道更多傳揚正能量的好故事，弘揚以愛國愛港為核心，與一國兩制相適應的主流價值觀，為香港社會和諧穩定作出貢獻。

李家超提及香港正處於由治及興的關鍵期，近日為《施政報告》做公眾諮詢的過程中，深深感受到市民都是熱愛這個家園，希望建設得更美好和溫暖，讓香港向前邁進、向好發展。而在聚焦發展經濟、改善民生的同時，也要時刻保持警惕，防範破壞香港的力量隨時重臨。

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