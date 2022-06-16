李家超新班子名單瘋傳 聶德權陳帆邱騰華傳離任

候任特首李家超即將公布下屆政府新班子名單，政圈今日瘋傳一份問責官員全名單，本港多間傳媒都有引述報道。其中，公務員事務局長聶德權、運輸及房局長陳帆，以及商務及經濟發展局長邱騰華等人，據報悉數下馬，不會加入新一屆政府班子。同時，至少3名立法會選委界議員將會加入新班子，包括民建聯張國鈞將出任律政司副司長、工聯會麥美娟將出任民政及青年事務局長，而城市大學生物醫學工程系講座教授孫東，則出任創新科技及工業局長。

下屆政府架構將改為「六司十五局」。根據流傳名單，原本4名現任司局長將會續任，包括財政司長陳茂波、政制及內地事務局長曾國衞、保安局長鄧炳強、財經事務及庫務局長許正宇；而教育局長楊潤雄將會轉任新設的文化、體育及旅遊局長，其副手蔡若蓮則會「坐正」，升任教育局長。

政圈瘋傳新一屆政府班子名單

司長及副司長

政務司司長：陳國基（現任特首辦主任，升任）

政務司副司長：卓永興（創科局前常秘）

財政司司長：陳茂波（連任）

財政司副司長：黃偉綸（現任發展局長，升任）

律政司司長：林定國（大律師公會前主席）

律政司副司長：張國鈞（立法會議員）

局長

勞工及福利局長：孫玉菡（勞工處長，升任）

商務及經濟發展局長：丘應樺（現任大灣區航空公司董事及行政總裁）

房屋局長：何永賢（現任建築署長，升任）

運輸及物流局長：林世雄（發展局前常秘）

發展局長：甯漢豪（現任發展局常秘，升任）

創新科技及工業局長：孫東（立法會議員）

文化體育及旅遊局長：楊潤雄（現任教育局長，調任）

公務員事務局長：楊何蓓茵（現任公務員事務局常秘，升任）

環境及生態局長：謝展寰（現任環境局副局長，升任）

教育局長：蔡若蓮（現任教育局副局長，升任）

保安局局長：鄧炳強（連任）

政制及內地事務局局長：曾國衞（連任）

財經事務及庫務局長：許正宇（連任）

民政及青年事務局長：麥美娟（立法會議員）

醫務衞生局長：盧寵茂（港大深圳醫院院長）