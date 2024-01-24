李家超明到立法會商基本法23條 消息︰最快農曆年前展開諮詢

行政長官李家超周四將到立法會出席「行政長官互動交流答問會」，李家超昨主動透露將與立法會議員探討推動盛事經濟、《基本法》第23條立法兩項議題。有消息指，政府會在立法會答問會後短時間內開展23條的立法工作，預計最快在農曆新年前公布諮詢等工作。據了解，今次不會用白紙草案形式諮詢。
政府早前向立法會提交的本年度立法議程涉及29條法案，包括《基本法》第23條立法，但只列明擬於今年上半年或下半年提交立法會。李家超昨日出席行會前透露，周四會到立法會出席行政長官互動交流答問會，討論基本法23條立法；「實踐這26年多以來香港未履行的憲制責任，國家安全是市民福祉和經濟發展的最佳保障，我將與議員探討面對未來國家安全風險千變萬化，我們應當如何確保第23條立法具前瞻性，維護國家安全、香港安全和保障香港長期繁榮穩定的利益。」
有消息指，政府就23條立法預計最快在農曆新年前公布諮詢等工作。據了解，今次不會用白紙草案形式諮詢，當局期望盡快展開之餘，亦要做到穩妥。所謂白紙草案是以官方無既定立場，只就初步草擬的白紙黑字條文進行廣泛諮詢；藍紙草案則已草擬好立法框架，並訂明政策底線，修改空間有限。政府在2003年擬就23條立法時亦決定不採用白紙草案形式，時任保安局長葉劉淑儀當時解釋，政府認為以諮詢文件形式，已可達致就實施基本法第23條的立法建議的原則諮詢意見的目的，因此決定不發表白紙條例草案，並強調政府會聽取各界就建議所發表的意見，例如對新聞自由或學術自由可能受到影響的關注，並在最後落實草擬指示及訂定草案前，對有關的建議作出修改。
討論如何吸引更多盛事
周日剛舉行香港渣打馬拉松，李家超指，香港的盛事將一浪接一浪，會吸引來自全球各地的訪客參與，不但增加香港的競爭力和商機，亦可以為香港帶來龐大的經濟效益，帶動旅遊、酒店、餐飲、零售等行業的經濟收益。答問會上，他會與議員探討及聽取意見，政府和各界如何攜手推動及吸引更多盛事在香港舉行；業界又如何令盛事增值；提升訪客的良好經驗和印象，吸引更多人訪港，並將人氣變成財氣。