李家超明到立法會商基本法23條 消息︰最快農曆年前展開諮詢

行政長官李家超周四將到立法會出席「行政長官互動交流答問會」，李家超昨主動透露將與立法會議員探討推動盛事經濟、《基本法》第23條立法兩項議題。有消息指，政府會在立法會答問會後短時間內開展23條的立法工作，預計最快在農曆新年前公布諮詢等工作。據了解，今次不會用白紙草案形式諮詢。

政府早前向立法會提交的本年度立法議程涉及29條法案，包括《基本法》第23條立法，但只列明擬於今年上半年或下半年提交立法會。李家超昨日出席行會前透露，周四會到立法會出席行政長官互動交流答問會，討論基本法23條立法；「實踐這26年多以來香港未履行的憲制責任，國家安全是市民福祉和經濟發展的最佳保障，我將與議員探討面對未來國家安全風險千變萬化，我們應當如何確保第23條立法具前瞻性，維護國家安全、香港安全和保障香港長期繁榮穩定的利益。」