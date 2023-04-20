李家超明日率官員及立法會議員訪大灣區4日

行政長官李家超明日(21日)率領特區政府及立法會大灣區訪問團，依次到訪深圳、東莞、佛山和廣州進行為期4天的訪問。訪問團由李家超任團長，政務司司長陳國基和立法會主席梁君彥分別任副團長，當中有4名議員缺席。

訪問期間，廣東省和各市領導將會和訪問團會面，訪問範圍包括到訪各地在創科、環保、青年發展、文化藝術和體育各方面的設施、企業和項目等，了解大灣區內地城市的最新發展和機遇。

李家超： 完善選舉制度以來首次

李家超指，習近平主席近日到廣東考察時表示，大灣區在全國新發展格局中具有重要戰略地位，香港積極支持這重要戰略，正不斷加強與大灣區其他城市之間的聯繫，推動大灣區高水平合作和高質量發展，主動對接國家戰略。他又說，今次訪問是本屆政府和本屆立法會首次聯合到訪內地，是完善選舉制度，落實「愛國者治港」原則以來的首次。

4議員缺席 狄志遠赴英跑馬拉松

至於4名缺席的議員，包括選委界林順潮、懷念的民建聯琳琳、正訪問英國的法律界林新強，以及將去英國倫敦跑馬拉松的新思維狄志遠。狄志遠表示，早已報名跑馬拉松，稱完成世界六大馬拉松是人生計劃，惟引來全國政協副主席梁振英的批評。

特首李家超將於下周一(24日)返港，在他離港期間，由財政司司長陳茂波署理行政長官職務。