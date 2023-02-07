李家超晤沙特阿美主席　介紹來港上市投資優勢

行政長官李家超在利雅得時間6日，繼續在沙特阿拉伯的訪問行程，在他出席科技展期間，與沙特阿拉伯國營石油公司沙特阿美的主席及行政總裁Amin H Nasser會面，期間港交所行政總裁歐冠昇亦有出席。

李家超與Amin H Nasser會面時，向他介紹香港作為世界主要國際金融中心在「一國兩制」及大灣區發展下的獨特優勢，亦可以為沙特阿美提供全方位的金融和專業服務，包括協助在港上市、處理資金安排和發掘投資機會。李家超稱，香港是世界上最大的人民幣離岸樞紐，在資產多元化及安全性方面可發揮積極作用。

晤 合作委員會秘書長 倡把握「一帶一路」大灣區機遇

另外，李家超又與海灣阿拉伯國家合作委員會秘書長賈西姆·布代維會面，了解沙特阿拉伯在「一帶一路」倡議下所推行的大型基建計劃。李家超相信當地企業可借助香港在「一國兩制」下擁有的獨特優勢，把握「一帶一路」倡議和粵港澳大灣區建設所帶來的龐大機遇；同時，李家超與沙特阿拉伯通訊與資訊科技大臣Abdullah Alswaha，以及投資大臣Khalid Al-Falih再次會面，就雙方關心議題作交流。

李家超完成訪問沙特阿拉伯後，晚上轉抵阿拉伯聯合酋長國阿布扎比，會於今日(阿布扎比時間2月7日)與當地政商界領袖會面及考察當地企業。