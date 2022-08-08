李家超最新評分為42.9分　調查：對政府滿意度明顯改善

香港中文大學香港亞太研究所電話調查研究室，公布7月份特區政府及特首民望意見調查結果。調查指，市民對政府表現滿意度、特首表現評分及對特區政府的信任度，與5月份調查相比有明顯的改善。當中，特首李家超整體表現的平均評分為42.9分。
是次調查於7月18日至27日進行，共成功訪問702位18歲或以上的市民。在對特區政府表現的滿意度方面，調查顯示，21.5%的受訪市民表示滿意特區政府的表現，較5月份上升3.6％；表示不滿意的有37.9%，較5月份下跌5.9％。
李家超較5月評分高3.4分
若與去年同期比較，今年7月份調查中表示滿意特區政府表現的百分比，較去年7月的17.6%有明顯的增加，而不滿意的百分比，則較一年前的51.6%有大幅度下降。
而受訪市民對剛正式上任的特首李家超整體表現，平均評分則為42.9分，較5月份仍是候任特首時評分，上升3.4分。
市民對陳國基、林定國認識不深
調查亦顯示，新任政務司司長陳國基的平均評分為37.2分，而新任律政司司長林定國的評分則為39.0分。值得注意的是，分別有接近一半的受訪市民回答「不知道／很難說／拒答」而未能對兩位新任司長作出評分，或許反映市民對兩人認識不深。
至於留任的財政司司長陳茂波，7月份調查的平均評分為44.4分，與5月份時的44.3分很接近。若與去年7月份比較，財政司在今年7月份調查的平均分顯著高於去年7月的37.1%。
調查亦發現，有24.6%的受訪市民表示信任香港特區政府，較5月份上升3.6%；表示不信任的有28.1%，較5月份下跌5.1%。若與去年7月比較，今年7月份調查中表示信任特區政府的百分比，較去年7月的19.4%為高，而不信任的百分比，明顯較去年7月的43.0%為低。