李家超最新評分為42.9分　調查：對政府滿意度明顯改善

香港中文大學香港亞太研究所電話調查研究室，公布7月份特區政府及特首民望意見調查結果。調查指，市民對政府表現滿意度、特首表現評分及對特區政府的信任度，與5月份調查相比有明顯的改善。當中，特首李家超整體表現的平均評分為42.9分。

是次調查於7月18日至27日進行，共成功訪問702位18歲或以上的市民。在對特區政府表現的滿意度方面，調查顯示，21.5%的受訪市民表示滿意特區政府的表現，較5月份上升3.6％；表示不滿意的有37.9%，較5月份下跌5.9％。

李家超較5月評分高3.4分

若與去年同期比較，今年7月份調查中表示滿意特區政府表現的百分比，較去年7月的17.6%有明顯的增加，而不滿意的百分比，則較一年前的51.6%有大幅度下降。

而受訪市民對剛正式上任的特首李家超整體表現，平均評分則為42.9分，較5月份仍是候任特首時評分，上升3.4分。