李家超林村拋寶牒祝香港龍騰新程　並率領關愛隊家訪送福袋

大埔林村今日起至年初四，一連7日舉辦「林村許願夜市」。行政長官李家超「落區」，到林村拋寶牒祈福，寫上「祝願香港龍騰新程，市民身體健康」。他亦在林村家訪，向長者送上福袋。李家超指很高興看到關愛隊在地區積極推動關愛氣氛，造福市民，期望他們繼續支援政府地區工作。

李家超今日率領民政及青年事務局局長麥美娟、民政事務總署署長張趙凱渝、大埔關愛隊等進行新春家訪。他們透過接觸居於林村一帶的長者，識別有需要支援或行動不便的公公婆婆，了解他們的需要。其中，李家超探望91歲的侯婆婆，指對方年事已高，但十分精靈。李家超和關愛隊成員向她送上福袋，並為她在家裡貼揮春，祝福婆婆龍年如意。