李家超民望達57分　創近5年特首評分新高

新一屆問責班底上任至今，民望一直窄幅上落。香港民意研究所發表最新行政長官及政府民望調查顯示，行政長官李家超 的評分較上月大幅上揚4.6分，至本月中的57分，創下2018年9月以來新高。港府的民望同樣反彈，滿意率淨值急增至12%，創2017年11月以來新高。

港府民望跟隨李家超急升

香港民意研究所於1月9日至18日以隨機抽樣電話訪問1,000名本港成年居民，結果顯示受訪者對李家超的評分，由去年12月初的52.4分，大增4.6分，至最新的57分，升幅逾8%。民研形容特首評分較前月顯著上升，並創下自2018年9月以來新高，當中有約10%受訪者給予李家超0分，其支持及反對率分別為50%及37%，民望淨值為13個百分點，創2018年8月以來新高。

而港府的民望亦跟隨李家超急升，滿意率由上月的42%升至46%，不滿率則由上月的39%跌至34%，滿意率淨值由上月的3%，大幅上升至最新的12%，創下2017年11月以來新高。

上任以來評分徘徊52分至54分

翻看民研調查紀錄，李家超自從去年7月出任特首後，其民望評分多數徘徊於52分至54分，支持率與反對率相減後的支持率淨值，亦維持正數約10%，過去半年來未見有大變，直至最新一份民調，其民望及支持率才大幅攀升。