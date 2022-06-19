李家超班子｜李家超形容新班子是多元 忠誠 執行力強

國務院任命新一屆特區政府班子，李家超下午2時半聯同下屆政府主要官員會見記者時表示，感謝中央任命26名主要官員，以及中央對他和團隊的信任和支持。
李家超稱，26名主要官員中︰有21人出任司局長，有6人是新加入政府，包括將出任律政司長的林定國等，而加入新班子的4名立法會議員需辭去現有職務；另外，新班子中有6名女性官員，佔問責團隊四分一，為歷屆政府最多。他指，新班子涵蓋多元背景，有政治問責經驗的現屆官員，有豐富公共行政履歷的公務員，有外界專業人才，亦有擁有相關界別網絡和地區網絡的人士，他形容新班子是多元、團結、忠誠、執行力強，有共同施政理念，重視團隊精神，以結果為目標解決問題。
李家超又感謝特首林鄭月娥安排政府換屆的交接工作，並感謝現屆政府團隊，指自己與他們共事5年，經歷不同困難和挑戰。雖然未來未必可以一起工作，但希望他們仍可以不同身分參與公共服務。
李家超對制裁嗤之以鼻
候任特首李家超指，對於「霸凌」國家以制裁手段圖嚇怕官員、特別當她們希望破壞國家安全的計劃因國家安全措施而失敗，更令他堅信不移地維護國家安全，表明不會理有關制裁、對之嗤之以鼻；表明只有履行對國家責任一個目標，包括維護國家主權、利益、安全。
就陳國基出任政務司長，李家超指對方在政府工作多年，熟悉政府運作，做事有效率，在現屆政府擔任特首辦主任時，涉獵範疇廣泛，人際關係好，認為有助推廣政府政策，並充分信任他會迎難以上，全力以赴。
林定國：法治是香港其中一塊金漆招牌
前大律師公會主席、候任律政司長林定國被問到，曾批評一地兩檢、以及對六四事件的態度，他表明不會評論六四事件；就一地兩檢，他稱當年一地兩檢是嶄新概念，社會有不同意見是十分自然，而事隔多年，證明一地兩檢不但合法，且最符合香港自身利益。之於國際有聲音要就港區國安法制裁相關法官，本港有否反制措施的問題，他引述候任特首李家超四個字「蘇(嗤)之以鼻」。他發言時表示，法治是香港其中一塊「金漆招牌」，令每個人生活在一個真正擁有及感受到公平的社會；整體而言，香港如要鞏固作為國際金融、航運、商業中心，法治必不可少，一定會堅定維護法治，努力把「金漆招牌」擦得更亮麗，令每個人都相信香港是名副其實，令每名港人感驕傲、其他人感羡慕。
陳國基：盡早解決市民生活困難
候任政務司長陳國基表示，香港疫情及民生等種種困難，市民對新一屆政府抱更大期望，承諾竭盡所能協助候任行政長官準確落實一國兩制、凝聚各方力量、統籌各政策局、制定及全面落實有利香港民生及社會的政策，並要求各部門精簡程序、提升效能，盡早解決市民生活困難。
陳茂波：高興及感恩參與政府新團隊
財政司長陳茂波指，過去數年國際政經格局變化，加上「黑暴」及疫情打擊，港面對困難環境，《香港國安法》實施令港由亂轉治，很高興及感恩參與政府新團隊，未來數年香港面對外在環境將繼續複雜及嚴竣，但相信中政及候任特首領導下，新一屆政府團隊會以革新精神，堅毅決心推動社會及經濟向前發展。
盧寵茂：全民檢測需跨部門政策研究
候任醫務衛生局長盧寵茂被問上任後會否推動全民檢測，他稱涉很大資源，一般全民檢測須在疫情剛開始或受控後進行，找出隱型傳播者，本港何時適合推行需跨部門政策研究。他對獲委任感榮幸，形容是人生最光榮任務；提到3個使命，包括香港抗疫工作要做到令香港連接國際、聯通內地，以最小代價達最大效果；闖出香港，推動大灣區醫療衛生及發揮本港醫療衛生技術改善醫療服務。
麥美娟：青年事務屬新一屆政府工作重點
候任民政及青年事務局長麥美娟指，青年事務是新屆政府工作重點，她會全面檢視青年政策及青年發展藍圖。她被問到本身不受青年歡迎，如何說服青年相信新屆政府，她指希望大家放棄立場先行，凝聚社會共識讓青人人找到機會、看到希望，她稱自己1993年已參與區議會，對地區工作有深入了解。