李家超班子｜李家超形容新班子是多元 忠誠 執行力強

國務院任命新一屆特區政府班子，李家超下午2時半聯同下屆政府主要官員會見記者時表示，感謝中央任命26名主要官員，以及中央對他和團隊的信任和支持。

李家超稱，26名主要官員中︰有21人出任司局長，有6人是新加入政府，包括將出任律政司長的林定國等，而加入新班子的4名立法會議員需辭去現有職務；另外，新班子中有6名女性官員，佔問責團隊四分一，為歷屆政府最多。他指，新班子涵蓋多元背景，有政治問責經驗的現屆官員，有豐富公共行政履歷的公務員，有外界專業人才，亦有擁有相關界別網絡和地區網絡的人士，他形容新班子是多元、團結、忠誠、執行力強，有共同施政理念，重視團隊精神，以結果為目標解決問題。

李家超又感謝特首林鄭月娥安排政府換屆的交接工作，並感謝現屆政府團隊，指自己與他們共事5年，經歷不同困難和挑戰。雖然未來未必可以一起工作，但希望他們仍可以不同身分參與公共服務。

李家超對制裁嗤之以鼻

候任特首李家超指，對於「霸凌」國家以制裁手段圖嚇怕官員、特別當她們希望破壞國家安全的計劃因國家安全措施而失敗，更令他堅信不移地維護國家安全，表明不會理有關制裁、對之嗤之以鼻；表明只有履行對國家責任一個目標，包括維護國家主權、利益、安全。

就陳國基出任政務司長，李家超指對方在政府工作多年，熟悉政府運作，做事有效率，在現屆政府擔任特首辦主任時，涉獵範疇廣泛，人際關係好，認為有助推廣政府政策，並充分信任他會迎難以上，全力以赴。