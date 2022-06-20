李家超班子｜譚耀宗：不應著眼文武官比例

國務院根據候任特首李家超提名，昨日公布第六屆特區政府主要官員任命，當中3人有政黨背景，亦有多人有紀律部隊背景。全國人大常委譚耀宗今日在一個電台節目形容，政府新班子組合多元，不應著眼文武官比例，中央已表達對任命的官員有一定信任，他認為只要有擔當、有能力、符合港澳辦的5個期待，就應該讓他們加入政府，同時亦釋除部分人對武官治港的疑慮。

形容政團送成員給政府如「割脈」

譚耀宗又說，政黨出身的人經歷過選舉，會較「貼地」，與市民溝通無問題，對政府施政有好處，可令問責團隊組合多元化。他形容，政團為大局，將成員送給政府，有如「割脈」。譚耀宗又不同意新班子的組成被指「武官得勢、文官不被重視」，認為最重要是問責團隊是否有擔當及能力，政務官是很好的行政管理人才，中央對他們有信心。

冀新班子「不要得個噏字」

對於部分官員未能過渡到新政府，譚耀宗認為不是每屆新政府都會「原班人馬」，候任特首李家超亦是「新人」，會找他認為可幫手的人。他期望新班子要有團隊精神，「不要得個噏字」，否則會令大家感到討厭。

第六屆政府正副司長及局長名單