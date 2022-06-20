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2022-06-20 09:57:07

李家超班子｜譚耀宗：不應著眼文武官比例

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李家超班子｜譚耀宗：不應著眼文武官比例

李家超班子名單昨日公布，譚耀宗稱不應著眼文武官比例。(資料圖片/鍾式明攝)

國務院根據候任特首李家超提名，昨日公布第六屆特區政府主要官員任命，當中3人有政黨背景，亦有多人有紀律部隊背景。全國人大常委譚耀宗今日在一個電台節目形容，政府新班子組合多元，不應著眼文武官比例，中央已表達對任命的官員有一定信任，他認為只要有擔當、有能力、符合港澳辦的5個期待，就應該讓他們加入政府，同時亦釋除部分人對武官治港的疑慮。

形容政團送成員給政府如「割脈」

譚耀宗又說，政黨出身的人經歷過選舉，會較「貼地」，與市民溝通無問題，對政府施政有好處，可令問責團隊組合多元化。他形容，政團為大局，將成員送給政府，有如「割脈」。譚耀宗又不同意新班子的組成被指「武官得勢、文官不被重視」，認為最重要是問責團隊是否有擔當及能力，政務官是很好的行政管理人才，中央對他們有信心。

冀新班子「不要得個噏字」

對於部分官員未能過渡到新政府，譚耀宗認為不是每屆新政府都會「原班人馬」，候任特首李家超亦是「新人」，會找他認為可幫手的人。他期望新班子要有團隊精神，「不要得個噏字」，否則會令大家感到討厭。

 

第六屆政府正副司長及局長名單

  • 政務司司長陳國基
  • 政務司副司長卓永興
  • 財政司司長陳茂波
  • 財政司副司長黃偉綸
  • 律政司司長林定國
  • 律政司副司長張國鈞
  • 文化體育及旅遊局局長楊潤雄
  • 政制及內地事務局局長曾國衞
  • 財經事務及庫務局局長許正宇
  • 保安局局長鄧炳強
  • 環境及生態局局長謝展寰
  • 商務及經濟發展局局長丘應樺
  • 醫務衞生局局長盧寵茂
  • 運輸及物流局局長林世雄
  • 發展局局長甯漢豪
  • 房屋局局長何永賢
  • 公務員事務局局長楊何蓓茵
  • 教育局局長蔡若蓮
  • 創新科技及工業局局長孫東
  • 民政及青年事務局局長麥美娟
  • 勞工及福利局局長孫玉菡
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