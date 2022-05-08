李家超當選｜兩辦發聲明祝賀 指獲社會高度認同

港澳辦指，今次選舉是新選舉制度的成功實踐，在修例風波後克服了疫情等不利影響，取得圓滿成功，過程公平公正，有聲有色。聲明指，李家超高票當選充分反映香港社會對他高度認同和肯定，又指選舉過程中社會展示團結一心的良好風貌，不再有刻意的泛政治化表演，對抗撕裂和攻擊抹黑

中聯辦則指，今次選舉進一步貫徹愛國者治港原則，彰顯新選舉制度進步性優越性，相信李家超會不負眾望，團結帶領特區政府和社會各界，堅持全面準確貫徹一國兩制。



新華社評論員文章指，由去年9月選委會選舉，到去年12月立法會選舉，再到今次行政長官選舉，三場選舉成功舉行，標誌著香港新選制全面落實，標誌著「愛國者治港」原則進一步鞏固，標誌著香港邁出符合自身實際情況的民主發展新步伐。

《人民日報》亦發表評論員文章，指今次選舉是香港全面貫徹落實「愛國者治港」原則新的生動實踐，充分彰顯新選制的進步性和優越性，有利於香港鞏固由亂到治局面，實現良政善治，有利「一國兩制」實踐行穩致遠。

賀一誠祝賀李家超

澳門行政長官賀一誠代表澳門特區政府，祝賀李家超當選新一任行政長官。賀一誠表示，港澳文化同源、地緣相近、人緣相親，經貿往來密切，兩地交流和合作卓有成效，希望兩地繼續攜手並進、精誠合作，在粵港澳大灣區建設、融入國家發展大局的進程中，實現自身更好發展。

