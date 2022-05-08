李家超當選｜多個商會發祝賀 冀積極爭取通關

李家超當選新一屆行政長官，多個商會表示祝賀。香港總商會主席王冬勝表示，有信心李家超能應對當前各種挑戰，期待與新政府合作，協助本港經濟從疫情中復蘇，並鞏固香港作為亞洲領先商業樞紐的地位。



香港地產建設商會則指，行政長官選舉順利舉行，標誌著完善選舉制度的新里程，祝願李家超的選舉宏圖早日落實。



香港中華廠商聯合會表示，香港營商環境在過去兩年受到史無前例的衝擊，企業面對外圍不穩的困擾，亦要適應網絡經濟興起，相信李家超能創建安全穩定的營商環境，期望對方上任後首要爭取恢復通關，並提速推進各項新發展建設和政策。



工業總會表示，樂見李家超理解香港工業界的需要，有信心對方將招納有能之士加入管治班子，亦期望適時考慮進一步放寬與內地及外地通關，讓香港繼續作為國際金融中心和重要的交通樞紐，並落實北部都會區等政策。



中華總商會則指，李家超是行政長官理想人選，認同對方提出強化政府管治、增加土地房屋等施政綱領，期望盡快提出更具體措施和執行細節，並積極聽取各界意見，首要是與內地積極商討通關安排，讓業界和民生往來回復正常