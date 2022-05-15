李家超當選｜稱已有心水政務司長人選暫不公開 組班視經驗能力非背景

特首當選人李家超出席電台節目表示，組班工作正處開始階段，需綜合名單並與同事討論適合人選，強調要找到最好的人才，可藉不同經驗互補長短，會盡快向市民公布。他坦言，雖目前本港情況穩定，無對立情況，但在國際關係下仍有被針對壓力，有被婉拒的挑戰。

不透露多少現屆官員適合留任

李家超表示，目前已經有政務司司長的心水人選，但現階段不公開，強調一定要合作愉快，亦沒有回應有多少名現屆政府官員適合留任。

李家超稱組班原則是找到有能力、經驗人士，並符合自己希望對方做的範疇；被問及會否優先考慮紀律部隊人員組班，他表示，不會太著重背景和出身。有人自薦或推薦其他人似乎都有熱誠，他對此感到高興。他又稱互相想法是否對接亦是考慮之一。他補充，紀律部隊經驗，讓他著重執行效果和人際交往，認為權力只是確保有合理理由執行政策，最重要是團隊配合，之間不會口是心非。

李家超強調政務官職系肯定是優秀的人才，過去多年均與有關同事合作愉快，否則40多年公務生涯不會有進展。而所有公務員都很努力，不過程序有時可能過時，權責方面需要有人清晰指揮和分工，期望未來5年盡量提高效率。

感謝太太支持

就預期未來5年工作艱辛，料或較少時間倍伴家人，李家超稱衷心感謝太太一直支持，指多年公職令他虧欠太太很多時間，並指太太的身體為照顧家庭令自身也需照顧，冀未來5年完成工作外，亦盡量關心太太；太太亦明白特首職務責任重大，是光榮使命，服務社會和市民，冀太太繼續支持。