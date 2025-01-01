李家超發表新年賀詞：2025年聚焦改革求變、改善民生

行政長官李家超今日(1日)在社交平台以「改革求變，守正創新」為題發表新年賀詞。他表示，2024年是香港歷史性的一年，也是好事連連的一年，因香港完成《基本法》第二十三條本地立法的憲制責任，在國家的大力支持、各界不懈努力下，香港走出了疫情的低谷，重拾經濟活力，民生也不斷改善；另外，同時本港的經濟動力亦不斷加強，中央送贈一對大熊貓，深圳恢復一簽多行，均帶動旅遊熱潮；機場三跑系統啟用、航班數量增加，本港經濟動力提升；當局造地建屋，精準扶貧，令民生不斷改善。
2025年兩大目標
李家超展望2025年，特區政府將聚焦兩大目標：第一，改革求變，加強內聯外通；第二，改善民生，促進和諧共融。第一是改革求變，加強內聯外通。他指出面對內外環境的深刻變化，香港需要識變、應變、求變，主動作為，對接國家發展戰略，相信今年營運的河套深港科技創新合作區香港園區，將是推動香港成為國際創新科技中心的里程碑。
而第二個目標則是改善民生，促進和諧共融。李家超認為，簡約公屋、社區客廳、中醫院及取消強積金對沖等多項改善民生措施，將進一步提升市民的幸福感和獲得感。
他相信社會各界都積極參與推動香港發展，攜手努力、守正創新，東方之珠必定會更璀璨奪目，大放異彩。