李家超盼各界學習領會三中全會精神 沈春耀：說好中國故事港具重要優勢

中共二十屆三中全會上月在北京舉行，中央宣講團應邀來港講解三中全會精神。主講的全國人大常委會法工委主任沈春耀和商務部部長王文濤，昨上午先出席閉門宣講會，下午轉到公開宣講會講解。特首李家超指，宣講會令各界對三中全會精神有更深刻和深層次的認識、理解，期望各界學習和領會，以進一步全面深化改革為己任，在各自崗位上將精神融匯貫通。 港府昨下午在灣仔會展舉行公開的三中全會精神宣講會，歷時約兩個半小時，沈春耀和王文濤共發言約100分鐘，然後再進行問答環節。全國人大憲法和法律委員會副主任、人大法工委主任沈春耀表示，三中全會精神的重點是進一步深化改革中國式現代化，又稱本港近年在維護國家安全方面有重大制度發展和創新，對此感到可喜。他續說，一切發展和改革都是為了人民和改善民生，而改革開放是中國走向現代化國家的一條關鍵道路，又指本港具有廣泛外部聯繫、特定文化氛圍等優勢，寄語本港應當在這方面發揮重要作用，包括擔當超級聯繫人角色。



王文濤盼港「旺丁更旺財」 商務部黨組書記、部長王文濤就表示，香港有人才、資金等優勢，推動新質生產力大有可為，又提出中央近年已提出多項惠港措施和政策，期望本港市道能夠「旺丁更旺財」。他續稱，本港在鞏固和提升獨特地位、優勢的同時，亦要主動對接國家即將開始的「十五五」規劃、大灣區建設等國家策略，另外「一國兩制」的優勢亦不斷顯現，例如香港屬於獨立關稅區、自由港，亦長期是內地最大投資的來源地，佔引進外資近六成。

問答環節由主持人揀選出3條問題，來自港區全國人大代表馬逢國、全國政協常委施榮懷和行政會議成員林健鋒，他們分別關注如何利用好「一國兩制」優勢說好中國故事，以及國家如何支持本港鞏固國際金融中心、國際貿易中心地位。沈春耀承認，現時中國故事未能有效向外傳播，本身有英語優勢的香港社會便能發揮重要作用，惟構建話語權的同時要注意東方和西方的文化差異。 中國目前是世界第二大經濟體，王文濤表示，國家的發展將是對香港最大的支持，國家改革開放時也會與國際金融規則對接，相信本港金融中心的「金字招牌」會愈擦愈亮。他又說，面對複雜的國際環境、地緣政治影響，香港的國際貿易中心地位也面臨激烈競爭，國家將支持香港發揮自身優勢和特點，建設國際貿易中心。