李家超禮賓府宴請特區救援隊 指揮官： 上了寶貴一課

本港早前派出59人救援隊參與土耳其地震後的救災工作，他們日前已完成救援行動回港，行政長官李家超昨午在禮賓府，宴請一眾隊員。李家超讚揚搜救隊勇於擔當，最終成功在災區救出了4名倖存者，是香港的驕傲；亦體現與土耳其守望相助的人道主義精神，加深兩地人民的友誼，以行動實踐了人類命運共同體的偉大理念。

李家超又指，今次是特區政府首次參與於海外救援任務，特區和國家的救援隊攜手合作，是「一國兩制」成功實踐的生動演繹，亦是特區政府為國家對外事務作出貢獻邁出意義深遠的步伐；特區政府會總結經驗，繼續與國家有關部委加強交流，強化對內和對外的應急救援能力和水平。

眾志成城場面令人感動

救援隊指揮官于文陽說，此趟救援從國家救援隊身上「上了寶貴的一課」，在住宿和煮食方面等均值得借鑒，形容國家救援隊如同公司前輩帶領實習生，為本港救援隊提供寶貴的搜救合作經驗。他其後分享救援細節時又指，救援期間，不時有當地人為團隊送上熱茶和麵包，亦有人自願隨團當翻譯員，眾志成城的場面令人感動。整個救援行動共救出4名生還者，整個團隊都十分鼓舞，但亦有無能為力的時刻，「5分鐘前救3個人，這刻要告訴一個父親，你的小朋友已經沒希望，那刻很傷感」。