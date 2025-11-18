李家超稱國家有力帶動世界經濟發展　國際評價肯定本港優勢

李家超出席「中國經濟運行與政策」國際論壇致辭表示，中國經濟基本面穩健，憑藉龐大內需和有力政策，抵禦外圍挑戰。今年是國家「十四五」規劃的收官之年，「十五五」規劃的籌備工作亦已展開，上月中共二十屆四中全會為未來5年制定高質量發展的目標，提出一系列新政策建議，進一步鞏固中國作為全球經濟穩定及機遇之源的重要地位。

行政長官李家超表示，中國堅持高質量發展，並取得突破，為全球經濟增長貢獻超過三分之一，而中國持續擴大的貿易及資本流動，有力帶動區域及世界經濟整體發展。

一國兩制下 香港擁有雙重機遇

李家超又說，在「一國兩制」下，香港同時擁有國家與國際的雙重機遇，即使環球經濟動盪，香港今年第三季出口持續增長，內需穩步擴張，表現穩健。展望未來，全球經濟持續溫和增長、金融市場活躍、美國減息、訪港旅客人次持續回升等利好因素，都支持香港經濟進一步增長。他指出，香港在今年《世界競爭力年報》排名全球第三，較去年上升兩位。加拿大菲沙研究所連續多年評選香港為全球最自由經濟體，這些國際評價是對香港經濟實力和法治、普通法制度等優勢的充分肯定，為投資者提供重要信心保證。

他強調香港作為「超級聯繫人」和「超級增值人」，始終堅持對外開放，促進自由貿易，搭建互利共贏的橋樑，相信自由貿易是促進世界經濟更緊密聯繫、更具生產力的基石。他說去年超過2600間內地企業於香港設立業務，本港上月成立「內地企業出海專班」，協調推動內地企業善用香港的金融及專業服務，進一步連接全球市場及買家。