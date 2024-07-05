李家超稱香港法律執業者將在內地有更大業務空間

行政長官李家超在「國際法論壇」致辭時表示，在中央支持下，香港獲選為國際調解院總部的所在地，這將進一步提升香港作為亞太區國際爭議解決樞紐的地位。

論壇主題為「和平共處五項原則」的貢獻回顧與展望

李家超表示，今屆論壇的主題為「和平共處五項原則」的貢獻回顧與展望，而五項原則即「互相尊重主權和領土完整、互不侵犯、互不干涉內政、平等互利、和平共處」，這些原則一直以來已植根於亞洲的文化和哲學，亦都獲不少亞洲國家承認和珍視。

他說調解的做法，正好體現這五項原則的精神，香港將繼續恪守和平共處的五項原則精神，亦將繼續促進和平解決各項爭端。