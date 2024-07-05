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2024-07-05 12:13:00

李家超稱香港法律執業者將在內地有更大業務空間

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李家超稱香港法律執業者將在內地有更大業務空間

李家超稱香港法律執業者將在內地有更大業務空間

行政長官李家超在「國際法論壇」致辭時表示，在中央支持下，香港獲選為國際調解院總部的所在地，這將進一步提升香港作為亞太區國際爭議解決樞紐的地位。

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論壇主題為「和平共處五項原則」的貢獻回顧與展望

李家超表示，今屆論壇的主題為「和平共處五項原則」的貢獻回顧與展望，而五項原則即「互相尊重主權和領土完整、互不侵犯、互不干涉內政、平等互利、和平共處」，這些原則一直以來已植根於亞洲的文化和哲學，亦都獲不少亞洲國家承認和珍視。

他說調解的做法，正好體現這五項原則的精神，香港將繼續恪守和平共處的五項原則精神，亦將繼續促進和平解決各項爭端。

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李家超說香港在國際貿易中扮演著重要角色

李家超又說，國家在全球有廣泛的貿易網絡，香港作為國家的一個特別行政區，亦是世貿組織的創始成員，在國際貿易中亦扮演著重要角色。香港作為國際金融與法律中心，透過「一國兩制」搭建橋樑，鼓勵開放貿易。他說過去21年來，CEPA讓香港企業和專業人士在內地營商時享受優惠待遇，鞏固了香港作為連接內地與世界各地的橋樑作用。

他又說，CEPA在進一步開放服務貿易方面，目前已大致達成共識，擴大的領域包括法律與金融服務，意味著香港的法律執業者將會在內地擁有更大的業務空間，對於法律專業人士和整個行業來說，都是一個好消息。

原文刊登於 香港電台