李家超競選辦主席團顧問團近150人 郭鶴年李兆基李嘉誠任顧問

前政務司長李家超前日獲當局確立為特首選舉唯一候選人，昨公布競選辦主席團及顧問團名單，合共近150人，主席團成員包括全國政協常委唐英年、胡定旭、長和主席李澤鉅、遠東發展主席邱達昌等。顧問團更是星光熠熠包括98歲有「亞洲糖王」之稱郭鶴年、恒地創辦人李兆基、長實資深顧問李嘉誠、新世界發展主席鄭家純、新鴻基地產發展董事局主席兼董事總經理郭炳聯等；政界方面，亦有96歲前港區人大代表吳康民、港區全國人大鄭耀棠等。

另外，李家超昨沒有公開會見傳媒，僅下午與港區全國人大代表及港區全國政協委員的選委進行網上交流會(圖)。會上部分選委已率先預祝李家超高票當選，亦有關注香港與的通關安排。李家超回應指，在某些情況下有空間讓本港和內地的防控措施逐步對接，令香港不會為內地帶來不必要的健康風險。

全國政協常委唐英年昨在會上表示，現時檢疫酒店房間供應緊張，建議若受檢人士家居環境許可，可讓他們選擇在家居隔離，需佩戴檢疫手環和進行定期檢測。他又提出機場可仿效高鐵實行「一地兩檢」，讓香港可開設更多來往內地的航線，提升香港作為國際航空樞紐的地位。李家超回應時表示，明白社會期待通關，重申完成選舉後會展開相關工作。他承認有關工作有挑戰，他會有耐性，過程中亦須與內地當局坦誠溝通。