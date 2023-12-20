李家超繼續訪京拜訪發改委　表示會積極融入國家發展大局

行政長官李家超繼續訪京行程，他今日拜訪國家發展和改革委員會（發改委），與黨組書記、主任鄭柵潔會面，就香港特區積極融入國家發展大局的各項工作交換意見。

李家超感謝發改委支持香港鞏固和落實「十四五」規劃下的「八大中心」定位、支持香港參與粵港澳大灣區建設和「一帶一路」等國家戰略，讓香港更好融入國家發展大局，為國家高質量發展作出更大貢獻。

他表示，特區政府全力鞏固和持續發展香港在「十四五」規劃下的「八大中心」定位，確保香港的競爭力和經濟持續發展，包括發展「總部經濟」，開拓國內國際雙循環所帶來的龐大機遇；鞏固和發揮金融服務優勢和擴大與內地金融巿場的互聯互通；拓展全球經貿網絡和推展區域合作；推進《香港創新科技發展藍圖》，以產業導向為原則，推進「新型工業化」；全力推動文化創意產業的發展，發揮香港作為中外文化藝術交流中心的優勢等。