李家超與海南簽署合作備忘錄，在旅遊及人才交流等領域合作

行政長官李家超今日在海南博鰲，出席瓊港合作備忘錄的簽約儀式，雙方同意在經貿投資、金融、數據安全流動、旅遊以及人才交流共五個領域加強合作。 李家超致辭時指合作備忘錄涵蓋多個範疇，標誌著香港和海南合作踏上新台階，將有助兩地優勢疊加、加強經貿交流，並在促進中國與東盟經貿融合中鞏固區域產業鏈供應鏈，也將為香港專業服務人才提供更多就業機會和更廣闊的舞台。今年是海南自貿港封關運作、擴大開放之年，李家超期待兩地攜手，以「雙港聯動」之勢成就更深更廣的發展新局面。

在五個領域加強合作 在經貿投資方面，會實現兩地產業鏈供應鏈協同，合力開拓面向東盟的區域性大市場，支持香港在海南建設高端消費品品牌加工廠等；人才交流方面，擴大香港專業服務人士在海南的認可範圍，推動海南向香港開放金融、法律、會計、諮詢、會展、建築、規劃等更多領域的業務，支持海南自由貿易港主要經濟部門、國有企事業單位等聘請香港專業人員或機構等。

簽署合作備忘錄後，李家超下午與在博鰲創業和工作的香港青年到海邊書屋交流。備忘錄提到促進瓊港在專業服務業領域深度合作，在海南設立鋼材加工廠的周士雄認為這有助當地引入香港專業人才，提升企業技術與管理水平，未來會考慮借助香港「超級聯繫人」和「超級增值人」角色，出口加工鋼材到東盟市場。