李家超與深圳市市長覃偉中會面 雙方同意努力推動港深合作項目

行政長官李家超今日（22日）與深圳市市長覃偉中會面，就深化港深合作交換意見。李家超表示，在去年九月舉行的視頻會議上，港深雙方同意在緊密合作、優勢互補、互利共贏的原則下，設立19個深港合作專班，涵蓋北部都會區、創新科技、金融、商貿、青年就業創業、前海等多個重點合作領域。各專班正積極進行對接，並努力推動各合作項目，合力發揮港深作為粵港澳大灣區發展核心引擎的輻射帶動作用。



他表示自香港與內地實現全面通關以來，港深兩地人民往來快速增長，商務、旅遊等各類經濟活動和交流迅速活躍起來，香港社會不同行業和市民都受惠。他感謝深圳市政府在落實通關過程中對香港特別行政區政府的大力支持，合力確保各出入境口岸運作暢順安全。

李家超：期望兩地繼續加強金融服務範疇的合作

李家超指出，隨着香港對內地和海外全面開放，香港將聚焦拼經濟，而港深兩地多方面合作都有助推動兩地經濟向好發展。其中，兩地在金融合作方面一直非常緊密，深圳市政府是首個內地市政府使用香港的融資平台和專業服務發行債券，體現國家「十四五」規劃中支持香港強化全球離岸人民幣業務的樞紐地位。他歡迎深圳市政府和深圳市優質企業繼續在香港發行離岸人民幣債券，並期望兩地繼續加強金融服務範疇的合作。他期待明日（23日）率團到訪深圳時與深圳市領導會面，並就全面深化兩地合作進一步交流，共同推進大灣區高質量發展。