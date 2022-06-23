李家超行會名單出爐 葉劉淑儀出任召集人

候任行政長官李家超公布新一屆行政會議非官守成員名單，7人屬新加入。現任行會成員、立法會議員、新民黨主席葉劉淑儀將成為行政會議非官守議員兼行會召集人，是回歸首名有政黨背景及首位女性出任該職。李家超表示，感謝16名非官守議員接受邀請，各人在不同範疇擁有豐富經驗，能夠協助作出重要政策決定。葉劉淑儀則說，希望協助政府與政黨溝通。

新一屆行政會議成員名單，由21名主要官員及16名非官守議員組成，新加入的非官守成員，包括香港恒生大學校務委員會主席鄭慕智、恒生銀行前行政總裁梁高美懿、食衛局前局長高永文、曾任李家超選舉代理人的全國政協委員陳清霞，以及3名立法會議員，分別為保險界陳健波、工聯會吳秋北及民建聯陳克勤。

另外，繼續獲委任的行會成員，包括葉劉淑儀，並將擔任行會召集人；其他成員則有香港大學校務委員會前主席李國章、經民聯林健鋒、自由黨黨魁張宇人、「建制派班長」廖長江、金管局前總裁任志剛、資深大律師湯家驊、安老事務委員會主席林正財及鄉議局主席劉業強。16名非官守議員平均年齡65歲。

葉劉淑儀表示，感謝候任行政長官李家超的委任，指非官守成員中，9人屬於現任，7名屬於新人，來自法律、醫療、金融、立法會等界別，屬於有豐富經驗及廣泛代表性的行政會議，希望未來和衷共濟協助行政長官工作。

葉劉淑儀為回歸後首名有政黨背景的召集人，她說，行會召集人主要為諮詢角色，沒有行政或法律權力，看不到有利益衝突，因此不認為需要退出新民黨或辭任黨主席。

獲委任至新一屆行會的陳健波，決定辭去立法會財委會主席一職。陳健波解釋，期望適當平衡行政會議和立法會的工作。

將退任的成員包括現任行會召集人陳智思、港交所主席史美倫、將出任律政司副司長的張國鈞、市建局主席周松崗、前教統局長羅范椒芬、民建聯葉國謙及工聯會黃國健。史美倫稱很榮幸在過去的18年獲四任行政長官的邀請擔任行政會議非官守成員，但現在是她該退任行政會議並交棒給新成員的時候。