李家超視察啟德體育園　預告體藝明星現身明年首季開幕活動

啟德體育園明年首季開幕，行政長官李家超今日(1日)在社交專頁上發文指，繼上星期啟德體育園跨部門工作小組向他報告園區工程進度後；他在上周二(8月27日)率領多位局長親身到啟德體育園視察，了解工程落成進度。他期望啟德體育園能帶來協同效應，在推動體育發展的同時，帶動演出、旅遊等產業的發展，創造強大的經濟效益。

李家超指，啟德體育園是其在去年《施政報告》中提到要支援體育發展精英化、普及化、盛事化、專業化和產業化的重要一環。他上周二率領政務司司長陳國基、財政司副司長黃偉綸、文化體育及旅遊局局長楊潤雄、保安局局長鄧炳強和運輸及物流局局長林世雄到場視察；目前，青年運動場、室內體育館及主場館的主體結構已大致完工，而內部裝修和園景建築等亦正在進行中。

李家超稱，已要求工作小組確保啟德體育園順利如期落成啟用，以鞏固香港作為盛事之都的策略定位；同時提醒人員留意執行細節，加強應變能力，確保園區落成後運作暢順。啟德體育園將在正式開幕前進行不同的演練和試業活動，以調整和不斷優化營運模式和舉辦大型活動的安排，並按需要調整策略，提升應變效能。

盛大開幕活動

李家超又指啟德體育園將於明年第一季舉辦一場盛大的開幕活動，期待屆時會有多名香港本地的體藝明星，在啟德體育園的主場館舞台上，為觀眾帶來一連串精彩表演。