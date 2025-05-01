李家超訪機場 探望地勤與勞工 稱關稅戰有危有機

今天(1日)是五一勞動節，行政長官李家超日前到機場探望一眾機場勞工，預早為他們打氣和送上節日祝福。李家超讚揚他們連同香港不同行業勞工，不辭勞苦、辛勤工作，築起香港發展的基石。李家超又指，美國濫施關稅擾亂全球供應鏈，但關稅戰有危也有機，強調香港強化七項策略應對。

李家超日前與勞工及福利局長孫玉菡、運輸及物流局長陳美寶，一同到訪停機坪向多位地勤人員了解貨運流程和忙碌的日常工作，美國濫施關稅擾亂全球供應鏈，但關稅戰有危也有機，他強調香港強化7項策略應對，包括全面把握國家發展機遇；加強國際交往合作、積極深化區域合作；加快產業升級轉型；加大發展科技創新、吸引高端人才；大力推動國際金融合作等。香港將充分發揮聯繫國際的優勢，積極開拓中東和東盟等新興市場，支持區域合作，為經濟發展開闢新藍海。

探訪期間，李家超亦在員工餐廳和機場不同工種勞工交流，很高興得知他們對工作感到自豪和滿足。他指，正是他們的不懈努力和專業精神，讓香港機場連年持續獲評全球最繁忙貨運機場，鞏固了香港國際航空樞紐地位。

今日亦是消強積金對沖正式實施，李家超指，政府同日推出資助計劃，向僱主提供25年、總額超過330億元資助，分擔轉制後部分支出，期望全港僱主以更完善的制度和關懷優化職場環境，保障僱員安全和權益 。