李家超訪澳與賀一誠會面 倡兩地加強合作

行政長官李家超今日（2日）早上率團赴澳門，在全面通關後首次對澳門訪問。李家超一行經港珠澳大橋抵達澳門，先考察當地最新的旅遊及會議展覽設施，了解澳門在推廣旅遊文化的最新發展；隨後再與澳門特區行政長官賀一誠會面。

李家超和賀一誠就推展港澳合作、攜手推進粵港澳大灣區高質量發展作深入交流。李家超在會面中表示，隨着香港與澳門全面通關，現在是最適當的時機深化兩地旅遊合作，推廣大灣區「一程多站」旅遊，共同為國家《粵港澳大灣區文化和旅遊發展規劃》中「共建世界級休閒灣區」的目標作出貢獻。

李家超又指，港珠澳大橋開通以來，開闢了香港與澳門和珠江西岸的陸路交通往來，把粵港澳三地的距離拉近。香港一直大力支持港珠澳大橋跨境交通安排和措施，除了滿足粵港澳三地居民、旅客及業界的交通需求外，亦讓大橋發揮最大的經濟和運輸效益，促進三地之間的經貿及人文交流。

李家超稱，港澳同為特別行政區，必將把握好「一國兩制」下的獨特優勢，進一步加強港澳合作，為大灣區高質量發展創造更大動能，攜手為國家繁榮發展作出更大貢獻。

李家超一行隨後出席賀一誠所設的午宴，下午返回香港。港府代表團成員包括政務司副司長卓永興、文化體育及旅遊局局長楊潤雄、運輸及物流局局長林世雄和行政長官辦公室主任葉文娟。