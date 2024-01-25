熱門搜尋:
垃圾徵費 保暖方法 Twins演唱會2024 機管局債券 MIRROR演唱會2024 農曆新年2024 流感 美斯訪香港 日本地震 姜濤 恒生指數 日圓匯率 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
本地
2024-01-25 11:04:00

謝偉俊質疑「小紅書治港」　李家超：勿因對某部分人好處不及而挑撥矛盾 (持續更新)

分享：
李家超出席立法會行政長官互動問答交流會。(資料圖片)

李家超出席立法會行政長官互動問答交流會。(資料圖片)

【11:20更新】第一節完結，第二節開始。李家超指，大家不可以忘記2019年「黑暴」帶來國家安全的經歷和傷害，必須把握時機，盡快完成《基本法》23條立法。他形容國家安全是經濟民生發展的「最有力保障」。

【11:00更新】行政長官李家超今到立法會出席「行政長官互動交流答問會」，與議員討論兩個議題，一是推動盛事經濟，二是《基本法》23條立法。李家超說，希望推動盛事經濟，將盛事由「人氣」變成「財氣」，讓市民共享發展紅利，鞏固香港作為亞洲盛事之都；而在《基本法》23條立法，他說國家安全風險一直存在，23條立法早一日，得一日，立法後香港就可無後顧之憂，可以加強向前邁進，主力發展經濟，改善民生。

議員謝偉俊說，民間氣氛會直接影響盛事受歡迎程度以及會否成功，有部分執法人員「日夜繽紛贈慶抄牌，觀感上令市民覺得「有親無納稅小紅書帳戶，而遠有納稅的香港市民」，醞釀官民矛盾的社會氣氛，令市民覺得心情沈重，影響投入盛事，而且政府救市政策後知後覺，令市民樓債損失嚴重，再加上垃圾徵稅增加民怨，詢問李家超會否檢討政府濫罰搶錢的高壓執法，令市民覺得政府重視納稅的香港人意見，緩和法家治港的嚴刑峻法的氛圍，全心全意搞好香港經濟。

Ad Block

李家超回應指，明白香港受衝擊，經濟面對挑戰時，市民心情都會受影響，惟他反對一些挑撥矛盾的說法，指政府政施中有些政策對某一部分人好處是百分之九十，某一部分人好處是較少，但不能因為對某一部分人好處多，或某一部分人好處不及，因為這些差異而挑撥矛盾，更不應挑撥地方矛盾。政府歡迎某一地方的旅客來港，亦會對不同地方旅客宣傳，但將向某地方旅客宣傳，而用挑撥矛盾方法應付，是「迂腐和危險」的態度。他希望大家不要「將小矛盾變成大矛盾，將不是矛盾變成矛盾」，又指在愛國者治港」下還宣傳非正面訊息，是「危險和不應該」，形容剛才用字是好危險，令他想起2019年「黑暴」時，社會上充斥很多「軟對抗」、「反動力量」所用的形容詞，認為一有再出現的苗頭，就要加以遏止。

Ad Block

新民黨陳家珮再次提到政府如能邀請世界巨星來港會更好，例如美國巨星Taylor Swift等，但批評當局的宣傳力度不足，促邀請歐美或世界各地的KOL來港。

李家超回應指，政府非常支持推動不同盛世在香港舉行，包括國際知名歌星一定會爭取，他形容爭取名人來港如同「打電話約人」，要對方有時間、來香港與整體部署配合，當中更會經過一些中介等等，強調政府是搭檯推廣角色，需要各界一起努力。他又指「不是錢的問題」，而是要幫助便利組織者去安排活動，強調文體旅局應該更事半功倍地設立有體制性的機制，為活動組織者提供「一站式服務」，例如以旅發局作為一個切入點，形容「要好好討論下」，讓活動組織者感受到政府的熱心與積極，相信對活動在港舉辦有積極作用。

Ad Block

他再次強調民間力量作用重要，認為可能會經過人際網絡的關係導致爭取名人來港成功。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受