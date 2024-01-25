謝偉俊質疑「小紅書治港」　李家超：勿因對某部分人好處不及而挑撥矛盾 (持續更新)

【11:20更新】第一節完結，第二節開始。李家超指，大家不可以忘記2019年「黑暴」帶來國家安全的經歷和傷害，必須把握時機，盡快完成《基本法》23條立法。他形容國家安全是經濟民生發展的「最有力保障」。 【11:00更新】行政長官李家超今到立法會出席「行政長官互動交流答問會」，與議員討論兩個議題，一是推動盛事經濟，二是《基本法》23條立法。李家超說，希望推動盛事經濟，將盛事由「人氣」變成「財氣」，讓市民共享發展紅利，鞏固香港作為亞洲盛事之都；而在《基本法》23條立法，他說國家安全風險一直存在，23條立法早一日，得一日，立法後香港就可無後顧之憂，可以加強向前邁進，主力發展經濟，改善民生。

議員謝偉俊說，民間氣氛會直接影響盛事受歡迎程度以及會否成功，有部分執法人員「日夜繽紛贈慶抄牌」，觀感上令市民覺得「有親無納稅小紅書帳戶，而遠有納稅的香港市民」，醞釀官民矛盾的社會氣氛，令市民覺得心情沈重，影響投入盛事，而且政府救市政策後知後覺，令市民樓債損失嚴重，再加上垃圾徵稅增加民怨，詢問李家超會否檢討政府濫罰搶錢的高壓執法，令市民覺得政府重視納稅的香港人意見，緩和法家治港的嚴刑峻法的氛圍，全心全意搞好香港經濟。

李家超回應指，明白香港受衝擊，經濟面對挑戰時，市民心情都會受影響，惟他反對一些挑撥矛盾的說法，指政府政施中有些政策對某一部分人好處是百分之九十，某一部分人好處是較少，但不能因為對某一部分人好處多，或某一部分人好處不及，因為這些差異而挑撥矛盾，更不應挑撥地方矛盾。政府歡迎某一地方的旅客來港，亦會對不同地方旅客宣傳，但將向某地方旅客宣傳，而用挑撥矛盾方法應付，是「迂腐和危險」的態度。他希望大家不要「將小矛盾變成大矛盾，將不是矛盾變成矛盾」，又指「在愛國者治港」下還宣傳非正面訊息，是「危險和不應該」，形容剛才用字是好危險，令他想起2019年「黑暴」時，社會上充斥很多「軟對抗」、「反動力量」所用的形容詞，認為一有再出現的苗頭，就要加以遏止。

新民黨陳家珮再次提到政府如能邀請世界巨星來港會更好，例如美國巨星Taylor Swift等，但批評當局的宣傳力度不足，促邀請歐美或世界各地的KOL來港。 李家超回應指，政府非常支持推動不同盛世在香港舉行，包括國際知名歌星一定會爭取，他形容爭取名人來港如同「打電話約人」，要對方有時間、來香港與整體部署配合，當中更會經過一些中介等等，強調政府是搭檯推廣角色，需要各界一起努力。他又指「不是錢的問題」，而是要幫助便利組織者去安排活動，強調文體旅局應該更事半功倍地設立有體制性的機制，為活動組織者提供「一站式服務」，例如以旅發局作為一個切入點，形容「要好好討論下」，讓活動組織者感受到政府的熱心與積極，相信對活動在港舉辦有積極作用。