李家超述職向習近平匯報社會情況　包括明年完成基本法23條立法

特首李家超今日(18日)下午在北京，同時向國家主席習近平和3名中央政治局委員述職。他晚上見傳媒時透露，述職時向習近平匯報香港經濟、政治和社會情況，包括香港經濟活動復常、社會運作大致穩定和區議會選舉圓滿成功，政府治理水平提高包括加強政府動員能力、「以結果為目標」等。 匯報「搶人才」、「搶企業」成績 李家超續說，香港會繼續發揮「背靠祖國，聯通世界」的優勢、應用好國家機遇等，同時建立安全穩定的社會環境和全力發展經濟、改善民生，當中匯報了《施政報告》一系列「搶人才」、「搶企業」成績等。他又向習近平提到，特區政府明年內將完成《基本法》第23條立法。

就同時向習近平和國務院總理李強一併述職的新安排，李家超認為這充分體現中央政府對特區的重視、反映對香港同袍的親切關懷。他引述習近平指，「一國兩制」制度會長期堅持，亦向國際社會說明「一國兩制」會按《基本法》初心，確保香港優勢延續。 長期堅持「一國兩制」要確保所有人信心 李家超又提到，現在經常有人從政治角度出發，攻擊香港在「一國兩制」下的不同事件，而長期堅持「一國兩制」就是要確保所有人對這個制度有信心。他認為，很多人可能都沒有認真看過《基本法》，甚至相信一些政客特別是外國政客，在攻擊《港區國安法》時都未曾看清楚條文，又指比起那些政客所屬國家的維護國安法律，「是一個巨人比一個小人、一個矮人的比較。」

形容新區議員不會背叛國家利益 新一屆區議員已全數選出或委任，將於下月上任。李家超指，新的區議員全部都是「愛國者」，不會背叛國家和香港利益、出賣香港或屬於「外國代理人」，又形容他們將會是實事求是、為市民服務的區議員，政府現已為候任區議員提供培訓和準備，確保他們明年1月1日就任後，可立即提供有效的服務。 政府在下一屆區議會增設區議員履職監察制度，李家超認為可確保他們做好工作，不容許他們懶政怠政，若不稱職便要接受機制下的懲罰。他表示，新一屆區議員將會更「貼地」、更會與當區居民聯絡，確保能反映居民意見或為他們解決問題。同時，他指出新議會不會再泛政治化，而是主要重視地區問題。