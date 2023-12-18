熱門搜尋:
MIRROR 黎智英 何依婷 天氣 工展會2023 聖誕節2023 六合彩 周海媚 恒生指數 THE SOUTHSIDE 區議會選舉2023 李家超 叱咤2023 日圓匯率 交稅 肺炎支原體 年少日記 姜濤 尹光 新聞女王 騙案 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 冬天 YOHO WEST
Ad Block Ad Block
返回
本地
2023-12-18 22:01:28

李家超述職向習近平匯報社會情況　包括明年完成基本法23條立法

分享：
李家超表示，向習近平述職時有匯報香港經濟、政治和社會情況。(政府新聞處)

李家超表示，向習近平述職時有匯報香港經濟、政治和社會情況。(政府新聞處)

特首李家超今日(18日)下午在北京，同時向國家主席習近平和3名中央政治局委員述職。他晚上見傳媒時透露，述職時向習近平匯報香港經濟、政治和社會情況，包括香港經濟活動復常、社會運作大致穩定和區議會選舉圓滿成功，政府治理水平提高包括加強政府動員能力、「以結果為目標」等。

匯報「搶人才」、「搶企業」成績

李家超續說，香港會繼續發揮「背靠祖國，聯通世界」的優勢、應用好國家機遇等，同時建立安全穩定的社會環境和全力發展經濟、改善民生，當中匯報了《施政報告》一系列「搶人才」、「搶企業」成績等。他又向習近平提到，特區政府明年內將完成《基本法》第23條立法。

就同時向習近平和國務院總理李強一併述職的新安排，李家超認為這充分體現中央政府對特區的重視、反映對香港同袍的親切關懷。他引述習近平指，「一國兩制」制度會長期堅持，亦向國際社會說明「一國兩制」會按《基本法》初心，確保香港優勢延續。

長期堅持「一國兩制」要確保所有人信心

李家超又提到，現在經常有人從政治角度出發，攻擊香港在「一國兩制」下的不同事件，而長期堅持「一國兩制」就是要確保所有人對這個制度有信心。他認為，很多人可能都沒有認真看過《基本法》，甚至相信一些政客特別是外國政客，在攻擊《港區國安法》時都未曾看清楚條文，又指比起那些政客所屬國家的維護國安法律，「是一個巨人比一個小人、一個矮人的比較。」

Ad Block
李家超形容，來屆區議會選舉已圓滿成功。(資料圖片／陳奕釗攝)

李家超形容，來屆區議會選舉已圓滿成功。(資料圖片／陳奕釗攝)

形容新區議員不會背叛國家利益

新一屆區議員已全數選出或委任，將於下月上任。李家超指，新的區議員全部都是「愛國者」，不會背叛國家和香港利益、出賣香港或屬於「外國代理人」，又形容他們將會是實事求是、為市民服務的區議員，政府現已為候任區議員提供培訓和準備，確保他們明年1月1日就任後，可立即提供有效的服務。

政府在下一屆區議會增設區議員履職監察制度，李家超認為可確保他們做好工作，不容許他們懶政怠政，若不稱職便要接受機制下的懲罰。他表示，新一屆區議員將會更「貼地」、更會與當區居民聯絡，確保能反映居民意見或為他們解決問題。同時，他指出新議會不會再泛政治化，而是主要重視地區問題。

Ad Block

花很大氣力說明新區議會價值

被問到區議會選舉和舉辦多項相關活動的開支是否值得時，李家超形容區議會選舉是一項重大事情，特區政府希望廣大市民明白新區議會與以往區議會的不同之處，「所以我哋做所有嘅事情都係應該嘅」。他續說，政府的確花了很大氣力，讓市民明白新區議會帶來的建設和價值，同時花了很大力量去向公眾說明，產生出來的區議員，不論代表性、專業、經驗或地區服務工作等，都對地區事務有幫助。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受