李家超述職新安排　習近平李強一同接見　習：充分肯定特區政府工作

行政長官李家超今日(18日)下午向國家主席習近平和國務院總理李強一同述職， 一改以往分開向國家主席和國務院總理見面述職的安排。習表示，充分肯定李家超及特區政府的工作，讚揚他勇於擔當，堅定維護國家安全，順利完成區議會換屆選舉，中央對香港的光明前景充滿信心。出席的中央領導人還包括主管香港事務的常務副總理丁薛祥、港澳辦主任夏寶龍、中聯辦主任鄭雁雄。

對香港光明前景充滿信心

習近平表示，李家超帶領特區政府敢於擔當，堅定維護國家安全，重塑香港區議會制度，順利完成區議會換屆選舉，推動香港走出疫情，迎來整體性復蘇，鞏固香港由亂到治的大勢，促進邁向由治及興，中央對他和特區政府的工作充分肯定。