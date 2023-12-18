熱門搜尋:
MIRROR 黎智英 何依婷 天氣 工展會2023 聖誕節2023 六合彩 周海媚 恒生指數 THE SOUTHSIDE 區議會選舉2023 李家超 叱咤2023 日圓匯率 交稅 肺炎支原體 年少日記 姜濤 尹光 新聞女王 騙案 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 冬天 YOHO WEST
Ad Block Ad Block
返回
本地
2023-12-18 16:39:28

李家超述職新安排　習近平李強一同接見　習：充分肯定特區政府工作

分享：
行政長官李家超今日(18日)下午向國家主席習近平和總理李強述職，是歷來的首次。(資料圖片)

行政長官李家超今日(18日)下午向國家主席習近平和總理李強述職，是歷來的首次。(直播截圖)

行政長官李家超今日(18)下午向國家主席習近平和國務院總理李強一同述職， 一改以往分開向國家主席和國務院總理見面述職的安排。習表示，充分肯定李家超及特區政府的工作，讚揚他勇於擔當，堅定維護國家安全，順利完成區議會換屆選舉，中央對香港的光明前景充滿信心。出席的中央領導人還包括主管香港事務的常務副總理丁薛祥、港澳辦主任夏寶龍、中聯辦主任鄭雁雄。

對香港光明前景充滿信心

習近平表示，李家超帶領特區政府敢於擔當，堅定維護國家安全，重塑香港區議會制度，順利完成區議會換屆選舉，推動香港走出疫情，迎來整體性復蘇，鞏固香港由亂到治的大勢，促進邁向由治及興，中央對他和特區政府的工作充分肯定。

習近平指，在新時代新征程，中國正以中國式現代化，全面推進強國建設、民族復興偉業，指中央長期堅持「一國兩制」方針不會變，保持香港資本主義制度和生活方式長期不變，全面落實愛國者治港原則，全力支持行政長官，和特區政府團結帶領社會各界抓住國家發展帶來的歷史機遇，推動香港實現更好發展，中央對香港的光明前景充滿信心。

李家超多謝習近平的關懷和勉勵，認為香港有背靠祖國的優勢，現時社會已大致穩定，區議會換屆選舉完滿完成，落實愛國者治港，特區政府會繼續以結果為目標，積極作為。

Ad Block

國務院：新安排有利更好落實中央全面管治權

另外，對於今年特首述職安排與往年不同時，國務院港澳辦發言人回應指，今年國家領導人聽取香港、澳門特首述職的安排上進行了形式上調整，指調整後的述職安排，更充分體現了中央對行政長官述職及特別行政區工作的高度重視，有利於健全行政長官對中央政府負責的制度機制，有利於更好落實中央對特別行政區的全面管治權，符合憲法和基本法確定的特別行政區憲制秩序，符合我國《憲法》和《基本法》。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受