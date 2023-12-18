李家超述職新安排　習近平李強一同接見　習：充分肯定特區政府工作

行政長官李家超今日(18日)下午向國家主席習近平和國務院總理李強一同述職， 一改以往分開向國家主席和國務院總理見面述職的安排。習表示，充分肯定李家超及特區政府的工作，讚揚他勇於擔當，堅定維護國家安全，順利完成區議會換屆選舉，中央對香港的光明前景充滿信心。出席的中央領導人還包括主管香港事務的常務副總理丁薛祥、港澳辦主任夏寶龍、中聯辦主任鄭雁雄。
對香港光明前景充滿信心
習近平表示，李家超帶領特區政府敢於擔當，堅定維護國家安全，重塑香港區議會制度，順利完成區議會換屆選舉，推動香港走出疫情，迎來整體性復蘇，鞏固香港由亂到治的大勢，促進邁向由治及興，中央對他和特區政府的工作充分肯定。
習近平指，在新時代新征程，中國正以中國式現代化，全面推進強國建設、民族復興偉業，指中央長期堅持「一國兩制」方針不會變，保持香港資本主義制度和生活方式長期不變，全面落實愛國者治港原則，全力支持行政長官，和特區政府團結帶領社會各界抓住國家發展帶來的歷史機遇，推動香港實現更好發展，中央對香港的光明前景充滿信心。
李家超多謝習近平的關懷和勉勵，認為香港有背靠祖國的優勢，現時社會已大致穩定，區議會換屆選舉完滿完成，落實愛國者治港，特區政府會繼續以結果為目標，積極作為。
國務院：新安排有利更好落實中央全面管治權
另外，對於今年特首述職安排與往年不同時，國務院港澳辦發言人回應指，今年國家領導人聽取香港、澳門特首述職的安排上進行了形式上調整，指調整後的述職安排，更充分體現了中央對行政長官述職及特別行政區工作的高度重視，有利於健全行政長官對中央政府負責的制度機制，有利於更好落實中央對特別行政區的全面管治權，符合憲法和基本法確定的特別行政區憲制秩序，符合我國《憲法》和《基本法》。