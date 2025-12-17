李家超述職｜中央肯定特區政府工作　楊何蓓茵：公務員繼續以民為本做實事

國家主席習近平昨日於北京會見述職的行政長官李家超，對李家超和特區政府的工作給予充分肯定，中央堅定不移貫徹「一國兩制」，叮囑特區政府主動對接國家「十五五」規劃。 公務員事務局局長楊何蓓茵今日在社交平台發文表示，衷心感謝中央對特區政府工作的肯定，及對香港一如既往的支持和勉勵。她與公務員團隊會繼續盡忠竭誠，凡事以民為本，積極為市民做實事，為香港長期繁榮穩定貢獻重要力量。

公務員需有發展大局觀 楊何蓓茵指出，明年是國家「十五五」規劃的開局之年，在推動和實現這個重要藍圖的工作上，公務員團隊作為特區政府治理體系的重要組成部分，需要有一個發展的大局觀，充分發揮香港「背靠祖國，聯通世界」的獨特優勢，在各自工作崗位上積極作為，主動對接國家發展戰略，進一步推動粵港澳大灣區的高質量建設；另一方面要持續鞏固和提升香港國際金融、貿易、航運中心的地位，發揮超級聯繫人、超級增值人的角色，從中獲得更大的發展動力，及更廣闊的發展空間。

楊何蓓茵表示，特區政府也要結合創新思維，持之以恒推動和深化各方面工作，這涉及在機制上推動革新，在做法上力求創新創造，以提升工作成效和效率，將機遇化為發展成果，將當前挑戰化為乘勢而上的發展動能。她深信，只要特區政府、新一屆立法會和各界團結做實事，切實推進經濟高質量發展，香港必能實現由「更好融入」到「更好融入和服務」國家發展大局、由「保持」到「促進」香港長期繁榮穩定的重要躍升，不負中央的期望。