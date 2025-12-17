李家超述職｜李家超：北京大學擬在北都大學城設研究院

行政長官李家超昨日（16日）在北京向國家主席習近平述職後，今日中午完成3日訪京述職行程啟程回港。李家超今早離開北京前，與在當地讀書或工作的香港青年共晉早餐。李家超說，國家主席習近平上周舉行的中央經濟工作會議，提出明年經濟工作八項重點任務，當中提到建設粵港澳大灣區國際科技創新中心。李家超向4位青年表示，有國家的政策指引和支持，加上香港近年全力建設成為國際創科中心，並擁有河套香港園區等北部都會區創科用地，香港在創科領域與大灣區內地城市協作必定大有可為，鼓勵他們在內地和香港多學習最先進技術、吸收經驗和勇於實踐，推動兩地創科發展。

與在京港青共晉早餐 鼓勵學習最先進技術推動兩地創科發展

李家超說，感謝北京大學黨委書記何光彩迎接，在與幾位香港青年用餐前，先與何光彩會面並作交流。李家超表示，在今年《施政報告》中，提出為加快發展北部都會區，會成立由他親自擔任主席的「北都發展委員會」，下設「大學城籌劃及建設組」，成立調研專班，研究北都大學城發展模式。何光彩認同大學城的發展規劃，並指北大未來亦有意在大學城設立研究院。



李家超說，4位與他見面交流的香港青年都在創科領域發展。有青年在京創業，出任港資醫療器械企業總經理，並在立法會選舉期間積極帶領在京港生返港投票。李家超說，很高興和這幾位年輕人就創新科技、科普教育、社交媒體應用及青年動員等範疇作深入交流，寄語他們再接再厲，繼續盡展所長，為香港、為國家多作貢獻。