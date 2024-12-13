李家超述職　習近平充分肯定他與特區政府工作

習近平表示香港發展面臨新的歷史機遇，中央將繼續全面準確、堅定不移貫徹一國兩制方針，全力支持李家超和特區政府團結帶領社會各界銳意改革，奮發有為，積極對接國家戰略，塑造經濟發展新動能和新優勢，在創新、創造中推動香港由治及興，為香港的繁榮穩定作出更大貢獻。

指香港在不同領域都有成果

李家超則衷心感謝習近平及中央對香港的關愛及支持，他提及本屆特區政府已經過一半任期，是帶領香港向前邁進、承先啟後的關鍵期，為中國式現代化作出更大貢獻的重要時刻。李家超提及他上任以來，以習近平的「四個必須」和「四個希望」為施政綱領，帶領團隊積極全面準確、堅定不移貫徹一國兩制方針。香港在不同領域都看到成果，有些反映在國際上，包括香港再次被評為全球最自由的經濟體、在全球金融中心地位重獲世界第三，世界競爭力及人才競爭力的排名都上升，反映國際對香港有信心，亦顯示特區的施政方向正確。