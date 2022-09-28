李家超預告如續有人違例 防疫措施難有新考慮

本港入境「0+3」政策前日實施，機場當日有逾4,500人入境，衛生署即場錄得90宗輸入個案，佔總數近2%。特首李家超形容「0+3」放寬首日運作順利、反應正面，相信經濟和其他活動會陸續動起來。他又說，政府會謹慎留意疫情會否因放寬而反彈，但強調如社會出現較多違反防疫規例的情況，就難以在防疫措施上有新考慮。

前日「0+3」實施首日，入境處數字顯示有4,527人經機場入境，包括2,921名香港居民，整體數字與之前7日平均每日4,780人從機場入境相若。衛生防護中心公布前日新增3,667宗新冠肺炎確診，在193宗輸入個案當中，有90人於機場檢測呈陽性，佔全日入境人數1.99%。

形容部分行業即時受惠於「0+3」

李家超昨出席行政會議前表示，全面取消抵港人士到指定酒店檢疫的安排是一個大改動，又稱看到當日機場有很多溫馨和喜悅場面，相信社會將隨之而動起來、展覽和商務客會陸續回來，形容其帶來的經濟效益可輻射到其他不同界別、不同領域，部分行業更可即時受惠。

李家超被問到何時可放寬至「0+0」時表示，推出「0+3」後疫情走勢如符合預期，便可按實際情況，為其他活動提供更多空間，但強調政府會審慎觀察數據，又稱抵港人士如違反本地防疫要求，將破壞整體疫情的控制、增加反彈風險。他昨主動提到，過去有超過40名確診者隔離期間違規外出、發現過千人未有遵從強制檢測公告，亦有逾25,000張被濫發的虛假「免針紙」、有人呈報虛假快速測試陽性結果，批評行為完全破壞整體抗疫工作。他揚言如繼續有這麼多人違反防疫規例，就難在防疫措施作新考慮，又稱大家要譴責任何違反防疫規則、影響每一個人的人士。