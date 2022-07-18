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2022-07-18 15:30:00

李家超：中央對港有全面管治權　有責任為23條立法

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李家超指，中央的全面管治權和特區高度自治權的銜接和統一分三方面。

李家超指，中央的全面管治權和特區高度自治權的銜接和統一分三方面。(資料圖片)

特首李家超出席全國港澳究會關於中國國家主席習近平七一講話精神的討會後表示，討會讓所有人更了解習近平講話內容，中央強調「一國兩制」是「好制度」，無理由改變，在2047年後繼續堅持最高的發言，令他對「一國兩制」落實更有信心。李家超指，中央對港有全面管治權，特區政府會做好《基本法》23條的立法責任

稱港民生問題有高度自治

李家超稱，中央對港有全面管治權，對特區政府高度自治權的銜接和統一分三方面，一是涉及中央的直接權力，例如國防外交有全面管治權；二是香港在例如經濟、房屋和安老等民生問題上可以行駛高度自治權；三是中央關心、希望給指導或協調，便是香港在用好高度自治權和全面管治權的結合和統一。他指要積極發揮好作用，調香港利益與中央一致

在回應23條立法提問時，李家超稱，特區政府會做好《基本法》23條的立法責任，一定要令法律可處理到可預見、可想像到的國家安全風險，令大家有信心在評估到的風險上，都做到保障，當局正全面進行法律究，正參考不同地方有關國家安全的法律。但他補充，當局所訂立的法律一定符合《基本法》，全面保障香港市民的合法權益。

指有準確數據分析後推「紅黃碼」

在防疫方面，李家超重申政府不會躺平，當有清晰數據分析後，會推出「紅黃碼」措施，將受影響的人數減到最低。他又說，重視年發展，會制定發展藍圖，創造機會讓他們實現夢想，未來亦會在18區成立服務及關愛隊，共建和諧社會，拉近大家距離，建立互信，他說會於10月發表施政報告，很快展開公眾諮詢。

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