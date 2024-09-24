【10:20更新】 中央送贈予香港的兩隻大熊貓，一直未公布具體的到港時間。行政長官李家超今(24日)在行會前宣布，中央贈送給香港的兩隻大熊貓將於周四(26日)抵港，男的原名叫安安，體重130多公斤；女的叫可可，體重約100公斤，均為5歲大，屆時機場將舉行歡迎儀式。

李家超指，中央贈送給香港的兩隻大熊貓將於周四(26日)抵港，牠們到港後，連同盈盈和樂樂及牠們的雙胞胎，香港將有6隻大熊貓。文體旅局局長楊潤雄將於明天(25日)將到四川都江堰出席歡送大熊貓儀式，後日(26日)在香港機場會舉行歡迎儀式，歡迎一對大熊貓抵港，由政務司司長陳國基主持，及後兩隻大熊貓會在海洋公園開始檢疫隔離。

他形容中央送贈給香港的兩隻大熊貓，男的「身體強壯，動作敏捷，聰明好動」；女的「善於攀爬，性情溫馴，溫柔可愛」。他表示海洋公園已經到都江堰基地準備前期工作，包括將廣東省竹子送到都江堰，讓大熊貓預先習慣竹子品種。大熊貓會在海洋公園接受最少30天隔離，期間園方和漁護署會密切觀察情況。大熊貓之後要多花30日適應新環境。李家超希望12月中在海洋公園舉行大型啟動儀式。

10月舉辦徵名比賽

李家超提到，為了歡迎兩隻大熊貓，文體旅局將在10月進行徵名比賽，亦有大型的繪畫比賽，詳情稍後公布。各項活動均會加入熊貓元素，例如幻彩詠香江，南區區議會會推出處處有熊貓活動。旅發局亦會將其旅遊資訊平台加入一站式資訊。除海洋公園推出熊貓產品外，郵政署亦會在12月推出特色郵票。