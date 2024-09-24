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2024-09-24 09:56:10

李家超：中央贈送兩隻大熊貓9.26抵港　原名為安安和可可(更新)

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特首李家超表示，中央贈送兩隻大熊貓將於周四抵港。(資料圖片)

特首李家超表示，中央贈送兩隻大熊貓將於周四抵港。(資料圖片)

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【10:20更新】中央送贈予香港的兩隻大熊貓，一直未公布具體的到港時間。行政長官李家超今(24日)在行會前宣布，中央贈送給香港的兩隻大熊貓將於周四(26日)抵港，男的原名叫安安，體重130多公斤；女的叫可可，體重約100公斤，均為5歲大，屆時機場將舉行歡迎儀式。

李家超及夫人李林麗嬋等早前到訪中國大熊貓保護研究中心都江堰基地，探訪基地的大熊貓。(資料圖片) 中央送贈給香港大熊貓將於周四抵港。圖為李家超視察海洋公園的準備工作。(李家超fb圖) 中央送贈給香港大熊貓將於周四抵港。圖為李家超視察海洋公園的準備工作。(李家超fb圖) 中央送贈給香港大熊貓將於周四抵港。圖為李家超視察海洋公園的準備工作。(李家超fb圖) 中央送贈給香港大熊貓將於周四抵港。圖為李家超視察海洋公園的準備工作。(李家超fb圖)

冀12月與市民見面  港將有6隻大熊貓  

李家超指，中央贈送給香港的兩隻大熊貓將於周四(26日)抵港，牠們到港後，連同盈盈和樂樂及牠們的雙胞胎，香港將有6隻大熊貓。文體旅局局長楊潤雄將於明天(25日)將到四川都江堰出席歡送大熊貓儀式，後日(26日)在香港機場會舉行歡迎儀式，歡迎一對大熊貓抵港，由政務司司長陳國基主持，及後兩隻大熊貓會在海洋公園開始檢疫隔離。

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他形容中央送贈給香港的兩隻大熊貓，男的「身體強壯，動作敏捷，聰明好動」；女的「善於攀爬，性情溫馴，溫柔可愛」。他表示海洋公園已經到都江堰基地準備前期工作，包括將廣東省竹子送到都江堰，讓大熊貓預先習慣竹子品種。大熊貓會在海洋公園接受最少30天隔離，期間園方和漁護署會密切觀察情況。大熊貓之後要多花30日適應新環境。李家超希望12月中在海洋公園舉行大型啟動儀式。

10月舉辦徵名比賽

李家超提到，為了歡迎兩隻大熊貓，文體旅局將在10月進行徵名比賽，亦有大型的繪畫比賽，詳情稍後公布。各項活動均會加入熊貓元素，例如幻彩詠香江，南區區議會會推出處處有熊貓活動。旅發局亦會將其旅遊資訊平台加入一站式資訊。除海洋公園推出熊貓產品外，郵政署亦會在12月推出特色郵票。

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至於港產大熊貓龍鳳胎，李家超表示關心牠們的情況，形容牠們現時處於「暴風式成長階段」，希望明年早些與公眾見面。他已要求海洋公園與專家合作，相信當牠們有更明顯樣貌時，會舉行徵名活動。